Leonardo Mendolicchio e Chiara Gamberale in Salento, ospiti del ciclo di incontri "Fragilità"

Venerdì 4 aprile 2025 ore 18,30 – sala consiliare del Comune di Ruffano (Le) presentazione di “Fragili – I nostri figli generazione tradita” di Leonardo Mendolicchio (Ed. Solferino). Il saggio sviluppa un’attenta disamina delle difficoltà, dei disagi, delle contraddizioni con cui si trovano oggi a fare i conti sempre più adolescenti insieme alle loro famiglie.

Dialoga con l’autore Angela Maria Alfarano.

Sabato 5 aprile 2025 ore 15 – sala teatro Renata Fonte, via Paisiello, Ruffano (Le) Laboratorio di consapevolezza per genitori condotto da Francesca Ghiozzi-psicoterapeuta. L’attività si rivolge ai genitori, per aiutarli a comprendere meglio il loro disagio e quello dei giovani.

Ai partecipanti verranno donati dall’Associazione, grazie al contributo di Fondazione Puglia, i libri presentati negli appuntamenti precedenti. Presenta l’incontro Angela Maria Alfarano

Il ciclo è organizzato dall’associazione Voce alle donne in collaborazione con il CSV Lecce-Brindisi Volontariato nel Salento-ets, l’Assessorato alla Cultura di Ruffano, l’ICS A.De Bernart diRuffano, e il contributo di Fondazione Puglia“Come un’eco, si sentono ripetere le parole ‘fragili’ e ‘fragilità’, riferite spesso a dinamiche esistenziali dei giovani- spiega Angela Maria Alfarano Presidente dell’ Associazione Voce alle donne - sempre più frequentemente intrappolati in disturbi alimentari, depressione, autolesionismo, uso di droghe, ma le fragilità spesso appartengono anche ai loro genitori, che poche volte ne sono consapevoli. Per poter meglio comprendere il senso di inadeguatezza che vivono i ragazzi, si è pensato a organizzare questi tre appuntamenti che mirano a sensibilizzare gli adulti sulle loro fragilità”“I giovani fanno fatica ad individuare sistemi valoriali autentici e personali in una società che non offre un contesto protettivo ed esalta l’indifferenza, il successo, il potere in tutte le sue forme. – conclude la prof. Alfarano - In questo clima diventa difficile per loro contestualizzare il futuro che sognano perché ‘…noi siamo in relazione a ciò e a chi ci circonda’ ”. vocealledonne@libero.it – 3495090248