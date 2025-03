Levante Prof chiude con 20mila visitatori e una maggiore partecipazione internazionale

BARI - Si è conclusa con successo Levante PROF, che ha accolto oltre 20mila visitatori specializzati e favorito migliaia di scambi commerciali con operatori nazionali e internazionali. Rispetto alla precedente edizione, si è registrato un aumento di oltre il 20% di presenze dall’Italia centro-meridionale, e il 10% dei visitatori è arrivato dall’estero, in particolare dagli Stati Balcanici, tra cui Albania, Montenegro, Croazia e Serbia.Questi numeri caratterizzano la nona edizione di Levante PROF, la più completa fiera internazionale del Sud Italia dedicata ai settori dell'alimentazione, panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, svoltasi alla Fiera del Levante di Bari.Quattro giorni da record, con un numero di visitatori che ha superato di gran lunga quello dell’edizione 2023 – basti pensare che già nel primo giorno di fiera si sono registrate 7mila presenze – riconfermando Levante PROF come la manifestazione di riferimento nel Sud Italia. Questo successo è stato supportato anche dai social, dove sono state registrate circa 370mila visualizzazioni sulle pagine ufficiali Instagram e Facebook di Levante PROF.Con oltre 250 stand distribuiti su più di 18 mila metri quadrati nel nuovo padiglione della Fiera del Levante, l’edizione 2025 ha ospitato 500 aziende – tra dirette e rappresentate – che hanno valutato positivamente l’elevato afflusso e la qualità dei visitatori specializzati nel settore Ho.Re.Ca., oltre la significativa presenza internazionale.Numerose le testimonianze raccolte tra gli espositori, tra cui: «Per noi pugliesi è fondamentale avere una fiera di settore nel Sud, che ci consente di ridurre i costi rispetto alla partecipazione a eventi in altre zone d’Italia. Inoltre, Levante PROF si conferma sempre più professionale e ben organizzata. Sicuramente parteciperemo alla prossima edizione»; e ancora: «È la nostra prima volta a Levante PROF e già siamo pronti a confermare uno spazio più ampio per la prossima edizione. Siamo molto soddisfatti dei numerosi contatti commerciali che abbiamo sviluppato»; infine: «Partecipiamo a Levante PROF da nove edizioni ed è un appuntamento a cui non possiamo mai mancare, perché ci offre l'opportunità di entrare in contatto con un pubblico altamente qualificato e di consolidare le nostre relazioni commerciali con partner e clienti storici».A conferma del successo della manifestazione, il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, ha sottolineato l’importanza dell’evento per il panorama fieristico del Sud Italia.«Levante Prof - ha dichiarato Frulli - è una fiera specializzata del settore Horeca che vede la presenza delle migliori aziende del territorio e nazionali, si sta sviluppando molto e questo trend positivo è testimoniato dai numeri di questa edizione. Questo percorso in salita è frutto del lavoro e dell'impegno degli organizzatori, produttori di fiere qualificati. Il nostro compito è quello di affiancarli e sostenerli per crescere sempre di più offrendo spazi nuovi che saranno performanti ed adeguati alle loro esigenze».«Siamo molto soddisfatti – ha commentato con entusiasmo l’organizzatore Ezio Amendola - del risultato ottenuto in questa edizione e siamo già al lavoro per rendere la prossima ancora più completa, rispondendo sempre meglio alle esigenze degli espositori e migliorando continuamente l’esperienza di Levante PROF. Puntiamo a consolidare ulteriormente il nostro ruolo come punto di riferimento nel settore Ho.Re.Ca., favorendo opportunità di networking e crescita per tutti i partecipanti».