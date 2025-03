Il BIF&ST 2025 tra cinema e musica. L’omaggio a Per un pugno di dollari e il concerto di Mattia Vlad Morleo

BARI - A illuminare le serate del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival 2025, in programma anche alcuni appuntamenti speciali nel segno del grande cinema e della grande musica. La 16.ma edizione del festival, diretto da quest’anno dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi, ospiterà infatti la proiezione del capolavoro di Sergio Leone, Per un pugno di dollari (1964), musicato dal vivo dall’orchestra e dal coro del teatro Petruzzelli, diretti da Pietro Mianiti, Maestro del coro Marco Medved, che eseguiranno live le musiche di Ennio Morricone.La proiezione, in programma giovedì 27 marzo alle ore 21:00 nel Teatro Petruzzelli all’interno della sezione “Rosso di Sera”, sarà un’occasione unica per rivivere il celebre capolavoro del western all’italiana, accompagnato dall’esecuzione dal vivo della sua leggendaria colonna sonora, spesso definita come la sintesi perfetta dell’immaginario western che segnò l’inizio del sodalizio tra Sergio Leone ed Ennio Morricone.La proiezione sarà introdotta da Pivio, autore di numerose colonne sonore e Consigliere di Gestione SIAE.L’idea di realizzare una versione con musica live di Per un Pugno di Dollari di Sergio Leone nasce dalla volontà del produttore Pier Giorgio Paladino (Unidis Jolly Film), di celebrare le immagini e la musica di uno dei capolavori indiscussi della nostra cinematografia che, nell’occasione del Bif&st ha trovato una naturale, quanto prestigiosa collocazione. L’evento, in prima mondiale a Bari, ha la produzione artistica di Fabio Venturi, ingegnere del suono di Ennio Morricone per oltre 30 anni, e con il quale aveva già lavorato alla colonna musicale del film nel 2014.Nella giornata inaugurale di sabato 22 marzo, invece, il Teatro Kursaal di Bari aprirà le porte all’evento speciale Controluce con il live del pianista e compositore elettroacustico Mattia Vlad Morleo: un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d’autore e delle sperimentazioni sonore. Morleo, barese classe 2000, è una delle voci più interessanti della scena “neoclassica” ed elettronica contemporanea, con un mix unico di pianoforte, sintetizzatori analogici e macchine elettromagnetiche vintage.Nel corso della serata, Morleo presenterà un percorso musicale che attraversa le sue colonne sonore, tra cui le musiche originali di Santa Subito di Alessandro Piva (Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma) e Il Grande Male di Mario Tani (presentato al Bif&st 2024). Accanto ai brani del suo repertorio discografico, renderà omaggio al legame artistico tra Franco Battiato e Nanni Moretti con nuove interpretazioni di due brani iconici legati al cinema di Moretti, in un arrangiamento inedito che bilancia minimalismo, ambient ed elettronica sperimentale.L’evento sarà anche l’occasione per ascoltare in anteprima alcune composizioni inedite che faranno parte del suo nuovo album, in uscita nell’autunno 2025 per Warner Music.