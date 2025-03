Serie C: l'Altamura perde 3-1 contro il Potenza al Viviani

Nel secondo tempo all’ 8’ Di Pinto dell’ Altamura di destro non inquadra la porta. Al 18’ Grande dei murgiani non concretizza una buona occasione. Al 39’ l’ Altamura segna con Grande, girata al volo di sinistro su cross di Rolando. Al 41’ Caturano dei lucani sfiora la quarta rete. L’ Altamura è dodicesima in classifica con 34 punti. Il Potenza è sesto con 44 punti.

- L’ Altamura perde 3-1 contro il Potenza al “Viviani” nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 3’ Rolando dei pugliesi va vicino al gol. All’ 8’ Petrungaro dei lucani sfiora la rete. Al 15’ il Potenza passa in vantaggio con Caturano di testa. Al 25’ il Potenza raddoppia con Schimmenti, tocco di destro su passaggio di Caturano. Al 32’ i lucani realizzano la terza rete con Felipe su punizione. Al 45’ Rolando dei pugliesi di testa non riesce a schiacciare in porta.