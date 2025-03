Mostre: per la prima volta in Puglia il genio straordinario di Escher

CONVERSANO – Il Polo Museale - Castello Conti Acquaviva d’Aragona di Conversano accoglierà, a partire dal 28 marzo, la prima grande mostra in Puglia dedicata a M.C. Escher, uno degli artisti più amati e iconici a livello globale. L’esposizione, che resterà aperta fino al 28 settembre 2025, celebra il genio visionario di Escher, la cui opera ha affascinato il grande pubblico, così come matematici, designer e grafici, grazie alla sua capacità unica di coniugare arte, scienza e numeri.La mostra, promossa dal Comune di Conversano, dalla Regione Puglia, e dal progetto Museco – Musei in Conversano, presenterà circa 80 opere che attraversano l’intero percorso artistico di Escher. L’esposizione esplora la sua produzione dal periodo iniziale, passando per i suoi viaggi in Italia, fino a giungere alle sue tecniche innovative che lo hanno reso celebre. Un viaggio affascinante attraverso tassellature, metamorfosi, paradossi geometrici, e visioni surreali di spazi e realtà.Tra le opere più celebri in mostra, si potranno ammirare alcune delle creazioni che hanno segnato la fama mondiale di Escher, come Cascata (1961), Belvedere (1958), Relatività (1953), Giorno e notte (1938), e Galleria di stampe (1956). Grazie ad approfondimenti didattici, video e sale immersive, i visitatori avranno la possibilità di immergersi completamente nell’universo complesso e affascinante di Escher, esplorando la sua capacità di generare paradossi visivi e di sfidare la percezione dello spazio.L’esposizione è curata da Federico Giudiceandrea, uno dei massimi esperti mondiali dell’artista, e realizzata in collaborazione con la M.C. Escher Foundation. La mostra è inoltre sostenuta da prestigiosi partner e sponsor, tra cui la SIECO Sistemi Integrati per l’Ecologia, Ferrotramviaria, BCC Conversano, e molti altri, a conferma dell’importanza e della rilevanza dell’evento.La mostra M.C. Escher, infatti, non è solo un tributo alla genialità dell’artista, ma rappresenta anche una grande opportunità culturale per la città di Conversano e per l’intera regione Puglia. L’arte di Escher, capace di unire la realtà con l’immaginazione e i numeri con la natura, continua a essere una fonte di ispirazione e di meraviglia per milioni di persone in tutto il mondo.La mostra sarà aperta al pubblico dal 28 marzo al 28 settembre 2025, con orari di visita variabili. Per maggiori informazioni sui biglietti e gli eventi collaterali, è possibile visitare il sito web ufficiale del Polo Museale di Conversano.Un’occasione imperdibile per esplorare il genio di uno degli artisti più straordinari della storia dell'arte contemporanea!