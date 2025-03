Nardò, dal 4 al 6 aprile l'iniziativa 'Pinzaci tu!' presso Lido Frascone

NARDO' (LE) - Infradito, crema solare, pallone e cappellino… certo, tutto indispensabile per la vacanza perfetta. Ma prima di sdraiarti come una lucertola sulla sabbia dorata, c’è una missione per te. Una missione epica. Una missione da supereroi senza mantello ma con guanti e sacchi della spazzatura: pinzaci tu! - Infradito, crema solare, pallone e cappellino… certo, tutto indispensabile per la vacanza perfetta. Ma prima di sdraiarti come una lucertola sulla sabbia dorata, c’è una missione per te. Una missione epica. Una missione da supereroi senza mantello ma con guanti e sacchi della spazzatura: pinzaci tu!





Dal 4 al 6 aprile, su iniziativa di Legambiente e con la complicità di un’armata di associazioni locali, migliaia di volontari si trasformeranno in cacciatori di rifiuti sulle spiagge d’Italia. Perché il mare non è una pattumiera e non ha chiesto di collezionare mozziconi di sigaretta, tappi vagabondi, plastiche erranti e cotton fioc esiliati. Eppure, ogni anno, le onde ci restituiscono un campionario di orrori da discarica.





A Nardò, i volontari, insieme ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Polo 2, si daranno appuntamento venerdì 4 aprile, alle 9.30, a Lido Frascone per ripulire uno degli angoli più belli del nostro litorale.





E Andrea Sciacca, presidente dell’ASD "Onda Viva", lancia il suo appello con parole che sanno di vento salmastro e orizzonti infiniti: "Ogni onda che si frange sulla riva racconta la storia del mare e dell’uomo, di ciò che è stato dato e di ciò che è stato tolto. Noi, figli del vento e dell’acqua, possiamo scegliere se ascoltare il richiamo della natura o tapparci le orecchie con auricolari di plastica. Il 4 aprile, a Lido Frascone, cammineremo sulla sabbia con la consapevolezza di chi sa che ogni gesto, anche il più piccolo, è un filo che intreccia il nostro destino a quello del mondo. Prendi la tua pinza, il tuo cuore e la tua volontà: la spiaggia chiama, e noi risponderemo".