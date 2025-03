A Taranto Nave Garibaldi. Scalera: 'Depositata mozione a sostegno dell’iniziativa del Presidente di Camera di Commercio jonica'

TARANTO - "Qualche giorno avevo risposto ad un appello lanciato dal Presidente di Camera di Commercio Taranto/Brindisi, Dott. Vincenzo Cesareo, in merito all’iniziativa intrapresa di far rimanere la Nave Garibaldi nella città di Taranto che la porterebbe a diventare un Museo del Mare con finalità turistiche. Un progetto verso il quale molti imprenditori locali hanno già manifestato la volontà di attivo e diretto coinvolgimento. Avevo comunicato al Presidente Cesareo la mia più ampia condivisione dichiarandomi pronto a sostenere qualsiasi iniziativa con l’unico intento di far rimanere la Nave Garibaldi nella nostra città dove troverebbe, tra l’altro, anche una giusta collocazione nell’ambito del progetto, già previsto, collegato al grande evento dei Giochi del Mediterraneo dell’estate del 2026" si legge in una nota stampa a cura del Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera (LPD). - "Qualche giorno avevo risposto ad un appello lanciato dal Presidente di Camera di Commercio Taranto/Brindisi, Dott. Vincenzo Cesareo, in merito all’iniziativa intrapresa di far rimanere la Nave Garibaldi nella città di Taranto che la porterebbe a diventare un Museo del Mare con finalità turistiche. Un progetto verso il quale molti imprenditori locali hanno già manifestato la volontà di attivo e diretto coinvolgimento. Avevo comunicato al Presidente Cesareo la mia più ampia condivisione dichiarandomi pronto a sostenere qualsiasi iniziativa con l’unico intento di far rimanere la Nave Garibaldi nella nostra città dove troverebbe, tra l’altro, anche una giusta collocazione nell’ambito del progetto, già previsto, collegato al grande evento dei Giochi del Mediterraneo dell’estate del 2026" si legge in una nota stampa a cura del Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera (LPD).





"Dichiarai, inoltre, che ero pronto a fare la mia parte e a dare il mio contributo. Per queste ragioni – ha concluso Scalera - ho depositato nella giornata di ieri una mozione chiedendo l’impegno di tutto il Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale Pugliese a manifestare, nei confronti del Governo Nazionale, concreto interesse affinché la Nave Garibaldi diventi un polo museale con sede nel capoluogo jonico, mettendo in campo tutte quelle iniziative e sostenendo tutte quelle interlocuzioni che ci saranno, ad ogni livello, per raggiungere il grande ed ambizioso obiettivo di poter far rimanere Nave Garibaldi nella città dei due Mari".