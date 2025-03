Nasce a Lecce il primo 'Oil bar', presentazione alla stampa e punto sulla situazione dell'olivicoltura salentina giovedì 3 aprile presso 'Radici Gastronomia'

LECCE - Cocktail all’olio d’oliva? Un fatto normale, in un Oil bar: novità che verrà presentata alla stampa giovedì 3 aprile alle 11.30 presso "Radici Gastronomia", tempio del gusto situato a Lecce in via Federico d’Aragona 16. - Cocktail all’olio d’oliva? Un fatto normale, in un Oil bar: novità che verrà presentata alla stampa giovedì 3 aprile alle 11.30 presso "Radici Gastronomia", tempio del gusto situato a Lecce in via Federico d’Aragona 16.





A lanciare l’iniziativa – la prima del genere a Lecce - l’oleologo Francesco Caricato, direttore del centro culturale Casa dell’Olivo e imprenditore presso Caricato Factory; a impegnarsi sul progetto, promuovendo un modo nuovo di intendere e sperimentare l’olio extravergine di oliva, sarà il cocktail bar “Al Baffo” di Lecce, anch’esso sito in via d’Aragona al numero civico 19.





L’Oil Bar segna un passaggio verso un nuovo modo di prendere confidenza con questo prezioso alimento-condimento, sia degustandolo in purezza, addirittura in bicchiere, sia come ingrediente di varie preparazioni, ma pure utilizzato nell’ambito della mixology per preparare drink all’olio. La tecnica utilizzata è quella del fat washing: mescolando l’olio con un liquido alcolico, infatti, si ottengono drink "setosi" e di grande piacevolezza.





La conferenza stampa sarà occasione per discutere anche dello stato di salute dell’olivicoltura salentina grazie alla presenza del presidente del Consorzio olio Dop Terra d’Otranto Giovanni Melcarne, del presidente della sezione regionale olivicola di Confagricoltura e presidente di Aprol Lecce Pantaleo Greco, del delegato di AIS Lecce Marco Albanese, che tirerà le somme del primo corso da degustatori appena concluso dall’Associazione Italiana Sommelier di Lecce, del bartender Mauro Quarta. A moderare l’incontro la giornalista Leda Cesari.





A seguire aperitivo a tema.