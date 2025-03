La Divina Commedia ambientata in Puglia, oggi a Lecce l'ultima tappa di 'Dante in Puglia'

Capone: "Un messaggio di speranza sempre attuale per gli studenti contro l’imbarbarimento dell’essere umano"





LECCE - Il Consiglio regionale della Puglia celebra Dante e la lingua italiana. Oggi a Lecce presso il teatro Apollo si è tenuta l'ultima tappa del tour del progetto Dante in Puglia che ha coinvolto in questi mesi oltre 30mila studenti degli istituti scolastici superiori delle sei province pugliesi.





Oggi oltre 700 studenti hanno assistito ad uno spettacolo – proiezione che racconta il padre della lingua italiana e promuove nello stesso tempo il territorio pugliese. Le meravigliose cantiche della Divina Commedia raccontante e ambientate in Puglia e non solo.





Il progetto Dante in Puglia, ideato da Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, è una serie audiovisiva di tre puntate creata per il sistema dei Poli Biblio-Museali della Regione Puglia allo scopo di celebrare Dante Alighieri, Nicola Zingarelli, in occasione del centenario della pubblicazione del primo vocabolario.





Sono intervenuti la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone e il vice presidente di Puglia Culture, Marco Giannotta.





L’evento è stato organizzato in collaborazione con Puglia Culture, con il patrocinio del Comune di Lecce.





"Avvicinare i ragazzi alla Divina Commedia e alla lingua italiana attraverso lo stupore. Perché ciò che ci meraviglia, ci incanta resta in noi – spiega la presidente Capone - Un linguaggio nuovo per conoscere l’opera del padre della lingua italiana, il suo messaggio universale che interpreta l’uomo, le sue virtù e suoi vizi. La Divina Commedia come il viaggio della vita. Un messaggio di grande attualità per comprendere quello che accade davanti a chi resta indifferente e non prende posizione proprio come gli ignavi nell’antinferno, a chi viene perseguitato perché straniero o perché la pensa diversamente da noi. Quanto attuale è oggi quel suo monito contro imbarbarimento dell’essere umano 'Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza' un ammonimento a tutti noi a fare tesoro della nostra intelligenza e a seguire la virtù. Abbiamo tanto bisogno oggi di studiare Dante, in tanti lo hanno dimenticato".





Dante in Puglia è un format di grande impatto che narra in chiave "emozionale" gli ingredienti base di uno dei classici più importanti mai scritti nella storia della letteratura, rivisitati in una chiave che ricerca lo stupore, secondo la metodologia del "Creative Learning". E quindi il Nord della regione offre il panorama ideale per ambientare le suggestioni dell’Inferno, la terra di Bari, Brindisi, e Taranto diventa il cammino della redenzione del Purgatorio e il Salento diviene teatro dell’esplorazione dei cerchi celesti del Paradiso. Ma il format si spinge anche oltre sino a Milano, luogo in cui muore Zingarelli, Roma, Napoli, il CERN di Ginevra e New York. Una trilogia ispirata dalle edizioni a stampa della Commedia conservate nella biblioteca personale di Nicola Zingarelli (oltre 3000 edizioni oggi conservate nel Fondo Zingarelli della Biblioteca "La Magna Capitana") e presentate attraverso delle metafore all’insegna dello stupore, con tecniche artistiche visive proprie dell’illusionismo per sperimentare una nuova interpretazione dell’opera Dantesca in una interazione a più livelli con gli ospiti delle tre puntate.





In "Dante in Puglia", Danilo Audiello, aka Alexis Arts, ideatore del progetto e divulgatore scientifico, detentore di 7 Guinness dei primati, porta gli spettatori in un viaggio fantastico all’insegna dello stupore, nella magica esplorazione dell’opera più famosa di tutti i tempi.





Sono numerosi e prestigiosi gli ospiti del mondo dello spettacolo e della scienza che hanno partecipato al progetto: Alexis Arts, Renzo Arbore, Manila Nazzaro, Gianmarco Saurino, Mogol, Caparezza, Stefano Bucci, Luciano Canfora, Maria Felicita De Laurentis, Fabrizio Gifuni, Giancarlo Giannini, Albano Carrisi, Uccio De Santis, Beppe Convertini, Francesco Tateo, Valentina Fossati, Sergio Rubini, Vladimir Luxuria, Barbara Matera, Giovanni Muciaccia, Luca Gaudiano, Paola Catapano, Massimo Bray e Mike Massimino.





Un importante progetto di promozione del territorio che, che ha ottenuto inoltre il patrocinio dell’ufficio scolastico regionale e di tutte le università Pugliesi oltre che dell’Università Federico II di Napoli.