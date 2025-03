Nel terzo turno del Miami ATP Masters 1000: emozioni e sorprese in campo

FRANCESCO LOIACONO - Nel torneo ATP Masters 1000 di Miami, in Florida, si sono consumate importanti sfide nel terzo turno, che hanno visto protagonisti alcuni dei nomi più interessanti del circuito maschile e femminile.

Risultati maschili

Lorenzo Musetti ha superato il canadese Felix Auger Aliassime 4-6 6-2 6-3, qualificandosi così per il quarto turno.

Il bulgaro Grigor Dimitrov ha trionfato contro il russo Karen Khachanov in una battaglia combattuta, con il punteggio di 6-7 6-4 7-5.

L’australiano Alex De Minaur ha prevalso sul cinese Bu Yunchaokete con il risultato di 6-4 6-4.

L’americano Frances Tiafoe ha dominato il match contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina imponendosi 7-5 7-6.

Il francese Arthur Fils ha visto il suo avversario, il canadese Gabriel Diallo, costretto al ritiro per un infortunio muscolare nel secondo set, mentre Diallo era in vantaggio 3-2 dopo che Fils aveva vinto il primo set.

Risultati femminili

L’ucraina Marta Kostjuk ha dominato la russa Anna Blinkova vincendo 6-2 6-1.

La polacca Iga Swiatek ha superato la belga Elise Mertens per 7-6 6-1.

La spagnola Paula Badosa si è imposta sulla danese Clara Tauson con il punteggio di 6-3 7-6.

L’ucraina Elina Svitolina ha battuto la ceca Karolina Muchova 6-2 3-6 6-2.

L’americana Danielle Collins ha aggiudicato il match contro la svizzera Rebeka Masarova con il risultato di 6-4 3-6 6-3.

Queste vittorie hanno dato il via a nuove prospettive per i protagonisti del torneo, che continueranno a lottare per un posto nelle fasi successive di una competizione sempre più avvincente.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti dal Miami ATP Masters 1000.