Nikola Krstovic, l'attaccante montenegrino del Lecce che segna 10 gol in Serie A

L'attaccante montenegrino Nikola Krstovic del Lecce sta vivendo una stagione eccezionale in Serie A, con 10 gol realizzati in campionato. Un rendimento notevole che lo rende uno dei protagonisti offensivi della squadra salentina e promette ulteriori contributi decisivi nelle prossime sfide.

Il percorso goloso di Krstovic nel torneo:

3ª giornata: Il suo esordio da titolare in rete arriva al 26° minuto del primo tempo durante il match contro il Cagliari, portando il Lecce a una vittoria per 1-0 al Via del Mare.

5ª giornata: Nella partita contro il Parma, giocata a Lecce e conclusasi con un pareggio 2-2, Krstovic segna il suo secondo gol al 14° minuto del secondo tempo.

15ª giornata: Nella sfida all’Olimpico contro la Roma, il giovane attaccante segna il suo terzo gol al 40° minuto del primo tempo, in una gara che il Lecce ha perso 4-1.

16ª giornata: Contro il Monza al Via del Mare, Krstovic realizza il quarto gol al 44° minuto del primo tempo, contribuendo a una vittoria per 2-1.

20ª giornata: Il torneo regala un doppio spettacolo: il montenegrino segna al 11° minuto del primo tempo e ancora al 91° minuto, trascinando il Lecce alla vittoria per 3-1 contro l’Empoli al Castellani.

23ª giornata: Un gol al 36° minuto del primo tempo aiuta il Lecce a vincere 3-1 contro il Parma al Tardini.

28ª giornata: In una partita combattuta contro il Milan al Via del Mare, Krstovic segna due gol, rispettivamente al 7° minuto del primo tempo e al 14° minuto del secondo tempo, nonostante la sconfitta per 2-3.

29ª giornata: Il decimo gol arriva al 23° minuto del secondo tempo nella partita contro il Genoa al Luigi Ferraris, conclusasi con un 2-1 in favore dei padroni di casa.

Uno sguardo al futuro:

Il rendimento straordinario di Krstovic sta già dando i suoi frutti, e il Lecce guarda con fiducia alla prossima sfida. Sabato 29 marzo, alle 20:45, il Lecce affronterà la Roma al Via del Mare, dove si prevede che l'attaccante montenegrino continui a dare un grande contributo offensivo.

Con 10 gol in campionato, Nikola Krstovic si conferma un elemento chiave per il Lecce, capace di fare la differenza in campo e di portare la squadra verso obiettivi ambiziosi in una stagione di grande spettacolo.