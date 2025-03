'Note di Luce', a Conversano la cantautrice barese Luce porta in scena la prima del concerto-spettacolo in cui racconta “La felicità nella musica d’autore italiana”

BARI - Sabato 29 marzo alle ore 21:00 a Casa delle Arti (via Donato Jaia, 14 - Conversano - BA) va in scena il concerto-spettacolo “Note di Luce - La felicità nella musica d’autore italiana”, di e con la cantautrice barese Luce.Non solo musica ma una narrazione autentica e profonda. La dolcezza e la profondità della voce di Luce, accompagnata alla chitarra da Danilo Cataletto, porteranno il pubblico in un viaggio musicale emozionante, intimo e immersivo, dove le luci soffuse delle candele renderanno l’atmosfera ancora più magica e suggestiva.Un racconto fatto di ispirazioni, intuizioni e vissuti personali: cosa significa la felicità per un cantautore? Da dove nasce l’urgenza di tradurla in note e parole?Nel corso della serata, prodotta da Node e Casa delle Arti, in partnership con l’associazione Bachi da Setola, la cantautrice svelerà le storie che si celano dietro i brani dei cantautori italiani più amati e delle sue stesse canzoni, condividendo così il percorso emotivo e creativo che porta un artista a scrivere della felicità in tutte le sue infinite sfumature.Luce (Lucia Montrone) è una cantautrice polistrumentista, laureata con lode in canto pop/rock presso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli. Il suo è un pop/rock cantautorale che attinge dalla tradizione nordeuropea e da quella italiana in una costante ricerca introspettiva. Nel 2016 pubblica il suo disco d’esordio Segni, da cui sono estratti i brani “L’amore chiede l’amore dà” e “La Promessa”. Dopo numerose date in tutta Italia, una tournée di tre mesi in Cina e dopo aver preso parte nel 2017 al songwriting camp di Sony, ad aprile 2019 esce “Cos’è la felicità”, colonna sonora del film documentario “L’unione falla forse”. Nel 2020 pubblica il singolo “Andrà tutto bene” e nel 2021 si diploma in composizione pop/rock al CET (Centro Europeo di Toscolano) di Mogol. Attualmente è impegnata nella scrittura di nuovi brani per un prossimo disco.Posti limitati - Prenotazione obbligatoria su Evenbrite e ritiro biglietto presso il botteghino di Casa delle Arti.Costo Biglietto: Intero: €8,00 - Ridotto (under 14): €5,00Inizio Spettacolo ore 21:00 - Apertura porte ore 20:00: 080 968 2777