“Karaoke Indie” e “Shake it”, doppio appuntamento al Demodé Club

MODUGNO - Sabato 29 marzo, al Demodé Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, sarà proposto un doppio appuntamento musicale con il party “Karaoke Indie”, una speciale festa che rende il pubblico vero protagonista della sera, impegnato sul palco a cantare le canzoni dei più popolari artisti del genere indie italiano e “Shake it club”, una festa a base di afrobeat, dancehall, shatta, baile funk, hip-hop e rnb.In Italia il karaoke ha ottenuto il successo popolare con Fiorello a partire dal 1993. Il noto showman girando l’Italia ha dato la possibilità a numerosissime persone (alcune delle quali divenute anche degli apprezzati cantanti) di esibirsi sul palco di fronte alle telecamere di Italia 1. “Karaoke Indie” segue questo spirito e sta girando la Nazione, 400 serate, date fisse nei principali locali della penisola dando la possibilità ai partecipanti di salire sul palco e cantare, con una vera band d'accompagnamento. Il genere è indie, come riportato dal titolo. E quindi si potranno cantare i successi di artisti quali Gazzelle, Calcutta, Pinguini Tattici Nucleari, Cesare Cremonini, Tananai, The Giornalisti, Coma Cose e via di seguito.“Questo format è nato casualmente – ha affermato Mirko Perri, ideatore del Karaoke Indie -. Con degli amici organizzammo una serata classica nella quale cantare. Con 500 persone fuori dal locale ci siamo resi conto che l’idea piaceva e abbiamo elaborato al meglio il progetto”. Sul palco, per tutta lo svolgimento del format ci sarà una band di professionisti, con un cantante, il quale supporterà tutti coloro che si cimenteranno in prima persona con le canzoni. Salire sul palco è semplice: bisognerà prenotare il brano che si vuole cantare 15 minuti prima dell’inizio del live e aspettare il proprio turno. Durante l’esibizione però bisognerà dare il meglio e scatenarsi.“Il risultato finale è che si ricrea un grande karaoke collettivo – ha precisato Perri -. Chi sta sul palco è il protagonista, ma anche il pubblico canta le canzoni scelte, tutte popolarissime, appartenente a un filone musicale pensato appositamente per coinvolgere il pubblico”. Mentre “Karoke indie” è in programma nella Sala Live, nella Sala Club si terrà “Shake it club”, una festa che avrà per protagonisti in consolle il napoletano dj Sherif, Dj Fato e Carmy in voce.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)Infoline: 3397360006Apertura: 22.00