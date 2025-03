Paola di Nicola Travaglini, Francesco Menditto e Valeria Valente a Taranto per presentare il manuale 'Il Codice Rosso'

Venerdì 14 marzo, alle ore 14.30, presso l’Aula Miro del Tribunale di Taranto, si svolgerà l’incontro pubblico "Dal codice rosso ai luoghi di lavoro: le forme e i volti della violenza di genere"





TARANTO - All’interno del corso di competenze trasversali "Il contrasto alla violenza di genere: una prospettiva multilivello e interdisciplinare", promosso dal Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture dell’Università di Bari Aldo Moro, in collaborazione con Sud Est Donne e Alzàia Onlus, con il sostegno della Regione Puglia, venerdì 14 marzo, alle ore 14.30, presso l’Aula Miro del Tribunale di Taranto, si svolgerà l’incontro pubblico "Dal codice rosso ai luoghi di lavoro: le forme e i volti della violenza di genere", con gli interventi della senatrice Valeria Valente, della magistrata Paola Di Nicola Travaglini, del procuratore Francesco Menditto, dell’avvocata Filomena Zaccaria, del GIP di Taranto, Rita Romano e della Professoressa Ordinaria Università degli Studi di Udine, Valeria Fili’.





L’incontro sarà l’occasione per presentare il manuale "Nuove leggi penali – Codice Rosso il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi", di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, che affronta la "violenza di genere" sotto il profilo penale sostanziale e processuale, fornendo un approccio formato e specialistico in materia. È comunque molto di più, come del resto ci si poteva aspettare, conoscendo il quotidiano e appassionato impegno dei due autori nel contrasto alla violenza di genere: la Giudice Paola Di Nicola Travaglini Consigliera di Cassazione, già consulente giuridica della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio ed il dott. Francesco Menditto – Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.





Il manuale riesce a monitorare, attraverso uno sguardo "di genere", il fenomeno strutturale della violenza sulle donne e sui minori e la loro tutela sul piano giuridico. Nel percorso che si snoda nell’analisi delle tante norme, sostanziali e processuali, dedicate al contrasto della violenza contro donne e minori, l’aspetto più interessante e originale risiede nell’impiego, scrupoloso e costante, della «interpretazione orientata alla parità di genere e alla non discriminazione delle donne», sulla base di quanto richiesto dalle fonti internazionali. Vengono così alla luce inediti profili di inadeguatezza di alcune disposizioni, soprattutto per la lettura (forse anche inconsapevolmente) riduttiva o contraria all’interesse delle donne che ne viene tradizionalmente data, così come esigenze di intervento da parte del legislatore per sanare persistenti vuoti di tutela nei confronti delle vittime della violenza.





Un appuntamento, dunque, che per la sua importanza è aperto a tutti, anche ai non corsisti e che vedrà i saluti istituzionali dei rappresentanti degli enti coinvolti, tra cui Paolo Pardolesi, Direttore del Dip. Jonico UniBa, Paola Dessi, Prefetta di Taranto, Rosa Anna De Palo, Presidente del Tribunale di Taranto, Eugenia Pontassuglia, Procuratrice della Repubblica di Taranto, Lucia Secchi Tarugi, Coordinatrice Commissione Pari Opportunità Cnf, Vincenzo Di Maggio, Presidente Ordine degli Avvocati di Taranto, Paola Donvito, Presidente Fondazione Scuola Forense di Taranto, Sabrina Pontrelli, Consigliera Provinciale Pari Opportunità, Cinzia Marangi, Consigliera Direttivo Camera dei Giuslavoristi di Taranto e Angela Lacitignola, Resp. Rete dei Centri Antiviolenza "Sud Est Donne".