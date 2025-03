Papa Francesco: stasera il 12esimo anno della sua elezione

- Prosegue un anniversario molto diverso per Papa Francesco, il dodicesimo della sua elezione al soglio pontificio, avvenuta nella serata del 13 marzo 2013. Una ricorrenza molto particolare perchè concomitante con la vigilia del suo trentesimo giorno di ricovero al Gemelli di Roma, dove il Santo Padre è ricoverato dallo scorso 14 febbraio. I numerosi messaggi di augurio giunti dalle massime cariche dello Stato italiano, insieme a quelli di derivazione ecclesiale e strettamente religiosa, hanno animato e riempito la giornata di giovedì 13 marzo 2025, che, in assenza del consueto bollettino medico divulgato dal Sala Stampa Vaticana, tiene ugualmente alto il livello di attenzione del mondo dell'informazione sulle reali condizioni di salute del Pontefice. Per lui, e anche per tutti i malati, sarà celebrata una Messa nella Basilica di San Pietro alle ore 10.30 di venerdì 14 marzo 2025, e presieduta dal Cardinale Pietro Parolin. L'attuale segretario di Stato Vaticano, in caso di dimissioni o di un ipotetico decesso del Santo Padre, potrebbe essere uno dei successori di Papa Francesco alla Cattedra di Pietro.