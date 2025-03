Passeggero di un traghetto che operava sulla tratta Ancona-Patrasso è caduto in mare, in corso le indagini per ritrovarlo

Secondo quanto riportato dai media, l'uomo si sarebbe gettato in mare dalla poppa della nave "Ariadne" partita da Ancona e diretta a Patrasso. L'incidente è stato segnalato da un testimone oculare, che ha immediatamente informato l'equipaggio. È stata immediatamente informata la centrale operativa della Guardia Costiera di Bari, che ha disposto l'avvio delle indagini.





All'operazione, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha collaborato anche un aereo dell'Aeronautica Militare, che ha effettuato una ricognizione aerea della zona di mare in cui sono concentrate le ricerche. Ariadne è un traghetto varato nel 1996 col nome di Rainbow Bell nel cantiere navale giapponese di Shimonoseki, è dal 2023 gestita dalla Superfast Ferries ed effettua il collegamento fra Italia e Grecia.



ANCONA - Sono in pieno svolgimento le indagini per localizzare un uomo di origine irachena che, secondo le informazioni finora acquisite, sarebbe caduto in mare nella notte di giovedì 6 marzo mentre era in viaggio su una nave diretta in Grecia. L'equipaggio della nave ha lanciato l'allarme mentre si trovava a più di 30 miglia nautiche dalla costa di Barletta.