L’Inter soffre, ma rimonta il Monza: vittoria in extremis per 3-2

Inzaghi cambia subito dopo l’intervallo: dentro Bisseck e Carlos Augusto per Pavard e De Vrij. L’Inter cresce, ma fatica a creare occasioni concrete fino al 64’, quando Calhanoglu trova il gol del pari con una splendida conclusione di controbalzo dal limite dell’area.



Il Monza accusa il colpo e al 77’ arriva l’episodio decisivo: sul cross da sinistra di Carlos Augusto, il pallone colpisce la pancia di Kyriakopoulos e supera Turati, nonostante il disperato tentativo del portiere. È l’autogol che regala all’Inter una vittoria sofferta ma preziosissima.



L’Inter resta prima, il Monza a testa alta



Con questo successo, l’Inter mantiene la vetta della classifica e manda il Napoli a -4, aspettando il risultato della sfida tra la squadra di Conte e la Fiorentina. Il Monza, nonostante la sconfitta, dimostra di poter mettere in difficoltà anche le big e conferma la crescita sotto la guida di Nesta.

