Povertà ed esclusione sociale in Puglia: l’allarme della Cisl sui dati Istat 2024

BARI - Lasi trova ad affrontare una situazione economica e sociale sempre più critica. Secondo i, ilè a rischio di, con un preoccupante aumento rispetto al. Questo incremento dicolloca la regione tra quelle con il più alto tasso di rischio in Italia, ben al di sopra della media nazionale del

A denunciare questa emergenza è Antonio Castellucci, segretario generale della Cisl Puglia, che esprime forte preoccupazione per una condizione che continua a peggiorare. “La Puglia sta attraversando una fase di gravi difficoltà economiche e sociali, che non può essere ignorata”, afferma Castellucci.

Lavoro e precarietà: una crescita insufficiente

Il problema non riguarda solo la povertà, ma anche l’occupazione precaria. Nel 2024, il tasso di occupazione in Puglia è cresciuto di appena 0,5% rispetto al 2023, un dato tra i più bassi del Mezzogiorno. Questo significa che, pur avendo un lavoro, molti pugliesi non riescono comunque a superare la soglia della povertà. “Il lavoro povero è una delle questioni più gravi: non solo umilia le persone, ma le esclude dalla società, aumentando la vulnerabilità sociale”, sottolinea Castellucci.

Secondo la Cisl Puglia, è necessario tutelare i lavoratori con bassi redditi e limitate competenze professionali, spesso penalizzati da una scarsa istruzione e da un mercato del lavoro poco inclusivo.

Le proposte della Cisl: investimenti, welfare e formazione

Per affrontare questa crisi, la Cisl Puglia propone un piano di azione regionale che includa:

Più contrattazione e welfare , per garantire diritti e tutele ai lavoratori.

Investimenti infrastrutturali , per rilanciare l’economia e creare opportunità di lavoro.

Gestione efficace delle risorse del PNRR e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) , evitando sprechi e inefficienze.

Contrasto al lavoro precario e politiche attive per l’occupazione.

Migliori servizi alle famiglie , per facilitare la conciliazione tra lavoro e vita privata.

Formazione professionale mirata , in linea con le esigenze del territorio.

Informazione capillare, per rendere cittadini e lavoratori più consapevoli delle opportunità disponibili.

“Non sappiamo cosa ci riserverà il 2025, ma sappiamo che servono azioni concrete e immediate. Nei prossimi mesi, chiederemo alla Regione Puglia di attuare queste misure per dare una risposta reale alle famiglie pugliesi in difficoltà e contrastare il crescente rischio di povertà ed esclusione sociale”, conclude Castellucci.