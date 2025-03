Putignano: al via i lavori di risanamento della rete idrica

PUTIGNANO - Con l’obiettivo di ridurre le perdite e ottimizzare la gestione della risorsa idrica, sono stati avviati da Acquedotto Pugliese importanti e complessi lavori di risanamento della rete a servizio di Putignano per un valore di 4,7 mln di euro.Gli interventi, lungo un tracciato pari a 10 chilometri e della durata prevista di 14 mesi, comprendono la riqualificazione della rete, con la sostituzione delle vecchie condotte e l’installazione di avanzati sistemi di monitoraggio e controllo della pressione e della portata dell’acqua. Lavori che saranno realizzati riducendo il più possibile i disagi ai cittadini, grazie a tempestive comunicazioni sull’interruzione del servizio.“La realizzazione di distretti - ha sottolineato il direttore dei lavori di Aqp, Giovanni Netti - è fondamentale per una rete idrica come quella di Putignano, caratterizzata da un’altimetria tale da prevedere un campo di pressioni più elevato in zona sud, in tutto il distretto industriale e nelle zone periferiche ad est e a nord-ovest, a scapito delle zone più alte come il centro storico ed il quartiere 2000. Grazie alla creazione dei distretti sarà garantita una migliore distribuzione delle pressioni in rete e una riduzione delle perdite”.“L’avvio di questi lavori - dichiara il sindaco di Putignano, Michele Vinella - è un momento importante per la nostra città. Il risanamento e l'ammodernamento della rete di distribuzione dell'acqua sono fondamentali per garantire un accesso più equo e sicuro a tutti i cittadini a una risorsa essenziale come l'acqua. Siamo consapevoli che i lavori potrebbero comportare dei disagi in termini di interruzione del servizio in alcuni momenti ma gli obiettivi di efficientare e rendere più sostenibile il servizio attraverso la riduzione delle perdite e il miglioramento della distribuzione idrica giustificano qualche disagio temporaneo e transitorio, che Aqp si è impegnato a gestire con adeguate e preventive comunicazioni. Saranno interessati diversi quartieri della nostra città, dalla zona industriale al centro storico, ma i benefici ricadranno sull'intera rete".Le opere in corso rientrano in una strategia complessiva di gestione intelligente della rete idrica, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio grazie ad un piano di riqualificazione delle infrastrutture, del valore di 86 milioni di euro, che riguarda, oltre Putignano, altri 14 comuni della provincia di Bari: Locorotondo, Triggiano, Noci, Noicattaro, Casamassima, Capurso, Alberobello, Cellamare, Mola di Bari, Adelfia, Conversano, Turi, Polignano a Mare e Rutigliano. La testimonianza concreta dell’impegno di Acquedotto Pugliese per un servizio sempre più efficiente, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, in grado di contemperare le esigenze dei cittadini con la valorizzazione e la tutela della risorsa idrica.