Rutigliano: oggi in Sala Consiliare l’incontro pubblico sul tema Xylella

RUTIGLIANO - La Xylella è un batterio patogeno che rappresenta una delle principali minacce per le coltivazioni agricole, inclusa la vite. Questo batterio può causare gravi danni, portando a declini produttivi e danni economici significativi. La lotta contro la Xylella è complessa e richiede un approccio integrato che combina prevenzione, monitoraggio e strategie fitosanitarie. La cooperazione tra i viticoltori, la ricerca scientifica e le politiche agricole è fondamentale per proteggere le coltivazioni di vite da questa minaccia crescente.Alla luce dei motivi poc’anzi esposti, l’Assessorato all’Agricoltura del comune di Rutigliano ha organizzato un incontro pubblico sul tema “Xylella – come combattere e difendere il nostro territorio”. Nel corso del dibattito, in programma questa sera (ore 18.30) presso la Sala Consiliare del comune di Rutigliano, si analizzeranno i pericoli e le strategie utili per contrastare il batterio.Interverranno: il dott. Donato Boscia, fitopatologo Dirigente di Ricerca della sede di Bari dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del CNR, il dott. Salvatore Infantino, Dirigente sezione Osservatorio fitosanitario Regione Puglia, e l’avv. Francesco Paolicelli, Consigliere Regionale e presidente della IV commissione Regione Puglia. Saranno presenti, inoltre, il Sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano e l’Assessore all’Agricoltura Francesco Paolo Valenzano. Moderatore della serata sarà l’agronomo dott. Tonio Romito.