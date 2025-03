Quelle “Visioni” di una felicità possibile

. ROMA -, (Borgata).Delicati, intimisti, minimalisti, in continua osmosi dialettica con l’Universo, gli altri, il paesaggio, sé stesso. Sono i versi di Stefano Corazza nella raccolta “Visioni”, Officine Culturali Romane, Roma 2024, pp. 40, euro 9. Nati da uno sguardo sospeso fra l’innocenza del fanciullino pascoliano, i voli bizzarri dell’albatros di Baudelaire, l’urgenza del dire con poche parole degli ermetici. Versi molto evocativi di immagini: Corazza è laureato in Storia dell’Arte (a Roma Tre con Maurizio Calvesi), “I fabbricati disegnano linee aguzze sul tramonto”, (Borgata)., (Enigma).Una poesia esistenziale, filosofica, dietro cui si intravedono le grandi questioni della vita, le domande che ogni essere umano si pone nel tentativo di darne un senso, la fretta di cogliere quel che offre prima che tutto trascolori all’orizzonte., (Crepuscolo).Da un’angolazione tutta sua, una postura soggettiva, il poeta illumina le contraddizioni della modernità, le sue asprezze, le lacerazioni dell’anima, il relativismo delle certezze.Fra i versi tuttavia si intravedono squarci di un mondo pacificato, dove l’uomo vive in armonia con i suoi desideri. Qua e là brillano bagliori improvvisi di felicità possibile (“, Visioni),, (Circe).Stefano Corazza è una delle voci più originali della poesia contemporanea.