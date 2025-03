San Cesario di Lecce, in scena alla Distilleria De Giorgi 'Schiuma o l’incubo dell’ideale'

Lo spettacolo apre la rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro ed è scritto e diretto da Davide Morgagni. Giovedì 06 marzo 2025, ore 20.30 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Riparte giovedì 06 marzo 2025, alle ore 20.30, negli spazi della Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, la rassegna "Teatri a Sud", ideata e organizzata da Astràgali Teatro. In scena lo spettacolo "Schiuma o l’incubo dell’ideale", per la scrittura e la regia di Davide Morgagni, con gli attori Valeria B. Covella e Fabio Zullino, i costumi di Cyrille Antonaci, il tecnico del suono è Vincenzo Procino.





Come nell'arte masochista del fantasma, nulla, sulla scena, si separa dalla dimensione del sogno. Un incubo ad occhi aperti, dal quale si fatica a risvegliarsi. L'attesa di un piacere, rinviato all'infinito, l'attesa di un dolore intenso, l'ansia di una metamorfosi che non avverrà mai, si fa soltanto esperienza di un fondo che esige, ossessivamente, di rivelare il senza-fondo. Ciò che conta per l'io-masochista è rendere tangibile la crudeltà del proprio ideale, l'eros politico, rendere visibile l'atto autolesionista, come regola e contratto del gioco. Ma non così perverso come il gioco della Legge e della morale che lo proibisce. Un'economia a perdere. Schivare il potere del padre, schivare il potere della madre. Quel che resta dell'analisi è l'impatto di un'onda contro uno scoglio.





Davide Morgagni è autore, regista, scrittore e attore di numerose pièces teatrali. Laureato in Filosofia, pubblica "I pornomadi" (2014) e "Strade negre" (2017), entrambi con Musicaos Editore, nel 2019 "La nebbia del secolo" (Leucotea editore) e "Finché c’è rabbia", nel 2023, quarta parte de "Il rifiuto". Ha ideato e portato in scena "Cabaret Politik", "non-format" inedito e alternativo, in cui sul palco si susseguono diversi artisti, interpreti di “comizi” insoliti e irriverenti, che spaziano tra l’ironia e il serio.





La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astragali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.