Sanità in Puglia, i numeri della settimana, Amati: “Pagamenti per 61 mln di euro per sanità, farmaci e sviluppo locale. Oltre 5 mln per Ospedale Oncologico e 7,2 mln per 51 comuni pugliesi ”

BARI - “La Regione Puglia ha disposto nell’ultima settimana pagamenti per oltre 61 milioni di euro, destinati principalmente alla sanità, alla fornitura di farmaci, al finanziamento di progetti locali e ad altre attività di interesse pubblico. Tra questi, 51 comuni pugliesi hanno ricevuto pagamenti per un totale di 7,2 milioni di euro, a sostegno di interventi infrastrutturali, per opere pubbliche e servizi alla cittadinanza.Tra le voci di spesa più significative spicca un pagamento di quasi 17 milioni di euro per l’acquisto di farmaci destinati alla distribuzione diretta tramite il “Prontuario della distribuzione diretta”, che consente ai pazienti di ricevere gratuitamente medicinali salvavita nelle strutture sanitarie pubbliche.Il principale beneficiario in ambito sanitario tra le voci è l’Ospedale Oncologico “Giovanni Paolo II” che ha ricevuto oltre 5 milioni di euro per il finanziamento di diverse attività. Tra gli importi più rilevanti figurano 4 milioni di euro destinati alla copertura delle spese di esercizio per l’anno 2025, 349 mila euro per interventi di ricerca e sviluppo, 244 mila euro per investimenti in strutture e attrezzature, 104 mila euro per spese di adeguamento tecnologico e 172 mila euro per interventi finanziati attraverso il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Una parte dei fondi è stata assegnata specificamente per l’allestimento di una nuova stanza per la somministrazione della chemioterapia confermando l’attenzione della Regione Puglia nel migliorare le infrastrutture e le condizioni dei pazienti oncologici. Complessivamente i fondi erogati rientrano negli ambiti della copertura delle spese di gestione, del finanziamento di progetti di ricerca, del potenziamento tecnologico delle strutture sanitarie e dell’implementazione di nuovi spazi per la cura dei pazienti. Dai dati analizzati emerge un forte investimento regionale nel settore sanitario con l’obiettivo di rafforzare le strutture ospedaliere, migliorare l’efficienza dei servizi e garantire il supporto alla ricerca per l’innovazione delle cure e dei trattamenti mediciSui trasferimenti destinati ai Comuni emergono somme per vari interventi legati a politiche sociali, sicurezza stradale, diritti delle donne e sviluppo infrastrutturale; e ancora interventi nel settore della mobilità e delle politiche sociali, volti a garantire servizi essenziali e migliorare la qualità della vita dei cittadini.Qualche esempio. Il Comune di Lucera ha beneficiato di finanziamenti regionali per un importo complessivo di 578 mila euro, suddivisi in diversi atti di liquidazione. Le principali voci di spesa riguardano risorse destinate all’attuazione della Legge regionale n. 29/2014, finalizzata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, al sostegno delle vittime e alla promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne, per un importo di 20 mila euro. Sono stati inoltre assegnati quasi 10 mila euro per interventi nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (Legge 144/99), in particolare per la realizzazione del Piano della Mobilità Ciclistica, con investimenti mirati alla sicurezza e alla sostenibilità urbana. Anche il Comune di Massafra ha ricevuto finanziamenti per interventi sociali e di sicurezza, con un totale di importi significativi destinati ai seguenti ambiti. Per il finanziamento di servizi sociali e politiche per la famiglia sono stati stanziati 360 mila euro. Per l’attuazione della Legge regionale n. 29/2014 sulla prevenzione della violenza di genere e il sostegno alle vittime sono stati assegnati 20 mila euro. Tali fondi evidenziano un impegno concreto della Regione Puglia nel supportare le amministrazioni locali per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e per il miglioramento dei servizi alla cittadinanza. Il Comune di Bari ha ricevuto complessivamente 2 milioni di euro. Le principali destinazioni riguardano 1,3 milione di euro per trasferimenti relativi a servizi sociali e politiche per la famiglia, a testimonianza di un forte investimento regionale nel welfare locale. Il finanziamento al Comune di Bari si distingue per l’ampio volume di risorse destinate alle politiche sociali, evidenziando il ruolo centrale della città nell’ambito della programmazione regionale. Negli schemi allegati tutti i dettagli per chi volesse saperne di più”.