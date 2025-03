A Taste of Ireland in Puglia: il food festival che celebra i sapori irlandesi

TRANI - Dal 9 al 17 marzo 2025, uno dei più rinomati ristoranti della Puglia in collaborazione con JRE – Jeunes Restaurateurs Italia, celebrerà la qualità dei prodotti irlandesi all’interno del suo menù: Ristorante Quintessenza – Chef Stefano Di Gennaro (Trani, BT) – JRE.

Anche quest’anno, Bord Bia – l’ente governativo irlandese per la promozione dei prodotti food & beverage – e Turismo Irlanda si uniscono per celebrare l’Ireland Week, offrendo un ricco palinsesto di eventi dedicati alla cultura e alla gastronomia irlandese. Tra gli appuntamenti principali della settimana, torna A Taste of Ireland, il food festival che invita tutti a scoprire le prelibatezze provenienti dall’Isola di Smeraldo.

Dal 9 al 17 marzo 2025, una selezione di ristoranti in tutta Italia, con un forte focus su Milano, proporranno piatti realizzati con materie prime irlandesi di eccellenza. Tra i protagonisti, la carne di manzo Grass Fed, l’agnello, gli scampi, le ostriche e il salmone biologico, tutti ingredienti che rappresentano l’essenza del gusto irlandese. A Taste of Ireland offre quindi un’occasione unica di vivere un viaggio esperienziale attraverso i sapori e i profumi dei migliori prodotti irlandesi, valorizzati dalla creatività degli chef italiani, che fanno della qualità e della sostenibilità il cuore della loro cucina.

Francesca Perfetto, Market Specialist di Bord Bia, commenta: "A Taste of Ireland è un’iniziativa a cui teniamo particolarmente, che ci permette, grazie alla viva partecipazione degli Chef JRE, di dialogare in modo diretto con i consumatori italiani. L’Italia, da sempre attenta all’eccellenza degli ingredienti, gioca un ruolo fondamentale per il nostro settore. I consumatori italiani sono infatti disposti a spendere di più per la carne di manzo irlandese, riconoscendo in essa alta qualità e un’alimentazione naturale."

Marcella Ercolini, Direttrice di Turismo Irlandese in Italia, sottolinea: "Il cibo irlandese sorprende e conquista i viaggiatori grazie alle eccellenze che rendono l’Irlanda una delle mete europee di riferimento per qualità, attenzione all’ambiente e capacità di trarre il meglio dai propri territori."

L’iniziativa consolida ulteriormente la partnership tra Bord Bia e JRE – Jeunes Restaurateurs Italia, un’associazione che raccoglie i giovani e talentuosi chef dell’alta ristorazione italiana. Anche il Chefs’ Irish Beef Club (CIBC), un'iniziativa che promuove la carne di manzo irlandese, partecipa all’iniziativa con l'impegno di valorizzare la qualità di questi prodotti nei menù dei ristoranti.

Alberto Basso, Presidente di JRE Italia, afferma: "Siamo entusiasti di partecipare per il terzo anno consecutivo a questa iniziativa. I nostri chef trasformeranno i pregiati prodotti irlandesi in piatti unici che ne esaltano l’origine e la qualità, offrendo ai clienti un’esperienza gastronomica straordinaria."

I ristoranti partecipanti a "A Taste of Ireland"

Dal 9 al 17 marzo, sarà possibile gustare i piatti preparati con prodotti irlandesi in numerosi ristoranti in tutta Italia, tra cui:

Lombardia:

DanielCanzian Ristorante (Milano)

Innocenti Evasioni (Milano)

Antica Osteria Magenes (Barate di Gaggiano)

Soul Restaurant (Legnano)

Piemonte:

Atelier Restaurant (Domodossola)

Bevi con Mosca (Novara)

Veneto:

Ristorante Trequarti (Val Liona)

Dolada (Plois)

La Favellina (Malo)

Toscana:

PS Ristorante (Cerreto Guidi)

La Leggenda dei Frati (Firenze)

Emilia Romagna:

L'Erba del Re (Modena)

Ristorante San Domenico (Imola)

Puglia:

Ristorante Quintessenza – Chef Stefano Di Gennaro (Trani, BT) – JRE

Per maggiori dettagli e per scoprire tutti i ristoranti che partecipano all'iniziativa, è possibile visitare il sito web: irishbeef.it/atasteofireland.

A Taste of Ireland è dunque un'occasione imperdibile per immergersi nei sapori autentici e inconfondibili dell'Irlanda, interpretati dai migliori chef italiani, e per scoprire la qualità e la sostenibilità dei prodotti che hanno reso l'Irlanda una delle mete gastronomiche più apprezzate al mondo.