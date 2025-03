Scalera. Bari: 'La Regione Puglia in forte ritardo sui progetti di Case e Ospedali di Comunità. Si rischia il definanziamento dei progetti'

BARI - "Oltre un mese fa depositai una istanza di audizione nella commissione sanità sui gravi ritardi della Regione Puglia per gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (ONRR) – Missione 6 per la realizzazione delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative (COT). Quella mia preoccupazione – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera – oggi trova riscontro ed emerge dalle risposte che la Regione Puglia ha fornito nella Cabina di regia lo scorso 6 marzo a Palazzo Chigi con il rischio, che potrebbe configurarsi e che rappresenterebbe un danno enorme alla sanità della nostra regione, del definanziamento parziale o totale dei progetti relativi alla realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità. Dal report che la Regione ha trasmesso alla Cabina di Regia – ha proseguito Scalera - si evince che sono stati avviati lavori per 71 Case di Comunità delle 121 programmate, ma sino ad oggi non è stato effettuato alcun collaudo alle strutture. Anche per gli Ospedali di Comunità ci sono notevoli ritardi e sono stati avviati lavori solo per 20 ospedali, ma per nessun di questi interventi si è ancora provveduto al collaudo delle strutture" si legge in una nota stampa a cura del Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera (LPD). - "Oltre un mese fa depositai una istanza di audizione nella commissione sanità sui gravi ritardi della Regione Puglia per gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (ONRR) – Missione 6 per la realizzazione delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative (COT). Quella mia preoccupazione – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera – oggi trova riscontro ed emerge dalle risposte che la Regione Puglia ha fornito nella Cabina di regia lo scorso 6 marzo a Palazzo Chigi con il rischio, che potrebbe configurarsi e che rappresenterebbe un danno enorme alla sanità della nostra regione, del definanziamento parziale o totale dei progetti relativi alla realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità. Dal report che la Regione ha trasmesso alla Cabina di Regia – ha proseguito Scalera - si evince che sono stati avviati lavori per 71 Case di Comunità delle 121 programmate, ma sino ad oggi non è stato effettuato alcun collaudo alle strutture. Anche per gli Ospedali di Comunità ci sono notevoli ritardi e sono stati avviati lavori solo per 20 ospedali, ma per nessun di questi interventi si è ancora provveduto al collaudo delle strutture" si legge in una nota stampa a cura del Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera (LPD).





"La cosa ancora più grave è che questo ritardo della Regione Puglia mette a rischio il raggiungimento del target nazionale con il mancato rilascio della decima rata e il conseguente definanziamento totale anche per le regioni che sino ad oggi sono state virtuose. Manca un solo anno alla scadenza e serve una forte accelerazione. Le risorse del PNRR per la sanità vanno utilizzate per rafforzare un sistema sanitario, come quello pugliese, che ha bisogno di rispondere al meglio alle richieste e alle esigenze dei cittadini pugliesi. Ho sollecitato – ha concluso Scalera - il Presidente della Commissione Sanità a calendarizzare, il prima possibile, la mia istanza di audizione per sapere quale iniziative sta mettendo in campo il Governo Regionale per colmare questi ritardi, a che punto sono i lavori e il crono programma degli interventi ancora da realizzare e quelli da ultimare".