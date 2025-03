Scuola: domani manifestazione della FLC CGIL davanti all’USR Puglia per i docenti precari

BARI - Si terrà domani,, alle ore, un presidio di protesta organizzato dalladavanti alla sede dell’in. La manifestazione vedrà la partecipazione dei, i quali continuano a non ricevere risposte alle loro richieste di

I lavoratori denunciano un peggioramento delle loro condizioni nelle ultime settimane, aggravato dalle scelte del ministro Valditara e del Governo centrale, che hanno reso ancora più incerta la situazione degli idonei e dei precari. Tra i principali problemi segnalati:

Rallentamento degli scorrimenti delle graduatorie a causa dei tagli agli organici e dell’innalzamento dell’età pensionabile.

a causa dei tagli agli organici e dell’innalzamento dell’età pensionabile. Negazione del diritto alla trasparenza , con molti docenti che non possono nemmeno conoscere il proprio posizionamento in graduatoria.

, con molti docenti che non possono nemmeno conoscere il proprio posizionamento in graduatoria. Liberalizzazione del mercato dei titoli di punteggio e di abilitazione , che mina la qualità del sistema scolastico e favorisce pratiche speculative.

, che mina la qualità del sistema scolastico e favorisce pratiche speculative. Sanatorie sui titoli di sostegno conseguiti fuori dal circuito statale, che creano disparità e compromettono il valore della formazione pubblica.

La FLC CGIL denuncia un sistema di reclutamento al collasso, dominato da graduatorie sterminate e regole poco chiare, che penalizzano i docenti già in attesa di una stabilizzazione. Per questo, il sindacato ha deciso di scendere in piazza in tutta Italia, con una particolare mobilitazione a Bari, per dare voce ai precari pugliesi e chiedere interventi concreti.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di lotta per la tutela dei diritti dei lavoratori della scuola e per un sistema di reclutamento più equo e trasparente.