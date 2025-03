Serie B, il Bari cade a Carrara: la Carrarese vince 2-1 in rimonta

Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO- Sconfitta amara per il Bari, che nella trentunesima giornata di Serie B esce battuto dallo Stadio dei Marmi contro la Carrarese. I biancorossi, passati in vantaggio nel primo tempo con Simic, subiscono la rimonta dei padroni di casa, che trovano il pareggio con Torregrossa e il gol decisivo con Guarino.La partitaIl Bari parte con buone intenzioni e al 21’ va vicino al gol con una punizione insidiosa di Pereiro. Sei minuti più tardi è ancora la squadra di Marino a rendersi pericolosa con Simic, che di testa non riesce a schiacciare in porta. La Carrarese risponde al 30’ con Cicconi, il cui tentativo sfiora il palo.Al 37’ il Bari sblocca il risultato: Simic, sugli sviluppi di un’azione in area, trova la rete con un tocco al volo di destro. Il vantaggio, però, dura poco. Allo scadere del primo tempo, al 45’, la Carrarese pareggia con Torregrossa, bravo a girare di sinistro su un cross di Finotto.Nella ripresa, dopo appena sei minuti, arriva il sorpasso toscano: Guarino, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, stacca di testa e batte il portiere del Bari per il 2-1. I pugliesi cercano subito la reazione e al 7’ Bonfanti va vicino al gol. Al 14’ Milanese sfiora il tris per i padroni di casa, mentre nel finale il Bari prova il tutto per tutto: al 43’ Bouah spreca una buona occasione, al 44’ Obaretin sfiora il pareggio e al 94’ Lasagna manca clamorosamente la rete da posizione favorevole.Prossimo impegnoIl Bari dovrà subito rialzarsi per evitare di complicare ulteriormente la propria classifica. Domenica 6 aprile alle ore 15 i biancorossi saranno ospiti del Catanzaro allo stadio Ceravolo, in una sfida cruciale per il finale di stagione.