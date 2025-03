Serie C: il Cerignola vince 1-0 sul Monopoli al Monterisi

- Il Cerignola ottiene una vittoria di misura contro il Monopoli, imponendosi per 1-0 allo stadio "Monterisi" nella trentaquattresima giornata del girone C di Serie C.

Primo tempo All'11' Achik del Cerignola sfiora il gol con una conclusione insidiosa. Al 32' il Monopoli risponde con Pace, che va vicino alla rete. Al 38' Bruschi del Monopoli tenta la conclusione di destro ma non inquadra la porta.

Secondo tempo Il Monopoli parte forte e al 1' Valenti sfiora il vantaggio. Al 3' il Cerignola ha una grande occasione con Mc Jannett, che spreca da posizione favorevole. Al 26' Cuppone del Cerignola sfiora il gol per un soffio, mentre al 37' Visentin non riesce a concretizzare un colpo di testa ravvicinato.

Il gol decisivo arriva al 44': Cuppone realizza con un tocco di destro su cross di Salvemini, portando in vantaggio il Cerignola. Il Monopoli prova il tutto per tutto e al 94' Pace va vicino al pareggio, ma senza successo.

Grazie a questa vittoria, il Cerignola sale al primo posto in classifica con 61 punti, con un vantaggio di un punto sull'Avellino, che ha 60 punti e che questa sera alle 19:30 affronterà il Benevento. Il Monopoli, invece, resta terzo con 53 punti.