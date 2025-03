Trinchera (nPsi Liberali e Riformisti): 'In questo momento storico il centrodestra deve essere compatto per le prossime competizioni elettorali'

BARI - "Questa mattina a Bari si è tenuta l’incontro dei socialisti dei Liberali e Riformisti Puglia con il Presidente nazionale Stefano Caldoro" ha dichiarato, in una nota stampa, Pino Trinchera, segretario della provincia di Brindisi del nPsi Liberali e Riformisti.





"Sono soddisfatto del risultato. Ringrazio Michele Simone e tutti gli altri partecipanti. Chiedo a tutti in questo momento storico di essere uniti e compatti per le prossime competizioni elettorali. Il centrodestra deve tornare a comandare la Regione Puglia e a renderla migliore e più vivibile per tutti" ha dichiarato ancora Pino Trinchera.