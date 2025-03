Serie B: il Bari pareggia 1-1 contro il Sassuolo al Mapei Stadium

Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 7’ Laurientè sfiora il pareggio. Al 25’ Verdi per un soffio non realizza una rete. Al 29’ Lovato di testa va a un passo dal gol. Al 37’ il Sassuolo pareggia con Volpato, diagonale di sinistro su cross di Verdi. Al 39’ Mulattieri sbaglia da una posizione favorevole.Nella trentesima giornata di Serie B il Bari sfiderà sabato 15 marzo alle 19,30 la Salernitana al “San Nicola”.

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari pareggia 1-1 contro il Sassuolo al “Mapei Stadium” nella ventinovesima giornata di Serie B. Nel primo tempo al 10’ Dorval va vicino al gol. Al 32’ Berardi su punizione sfiora la rete. Al 34’ Simic di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 37’ il Bari passa in vantaggio con Lasagna, tocco al volo di destro. Al 42’ Bonfanti per poco non riesce a segnare. Al 44’ Moro non concretizza una buona occasione.