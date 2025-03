Serie C, girone C: il Monopoli sfida il Trapani, l’Altamura cerca punti salvezza contro la Juventus Next Gen

FRANCESCO LOIACONO - La trentesima giornata del girone C di Serie C si preannuncia decisiva per le squadre pugliesi impegnate nella lotta per i rispettivi obiettivi.

Monopoli a Trapani per avvicinarsi al secondo posto

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Messina al “Veneziani”, il Monopoli tornerà in campo domani alle 15 per affrontare il Trapani al “Provinciale”. I siciliani arrivano alla sfida reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Cerignola al “Monterisi” e cercheranno riscatto. I pugliesi, invece, dovranno conquistare i tre punti per avvicinarsi alla seconda posizione in classifica.

Altamura in trasferta contro la Juventus Next Gen

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Latina al “D’Angelo”, l’Altamura scenderà in campo alle 17:30 a Biella contro la Juventus Next Gen, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro l’Avellino al “Partenio-Lombardi”. Per i pugliesi si tratta di un match fondamentale: una vittoria rappresenterebbe un passo importante verso la salvezza.

Foggia-Sorrento: obiettivo play-off per i rossoneri

Il Foggia, dopo il pareggio per 1-1 contro il Catania al “Massimino-Cibali”, tornerà a giocare davanti ai propri tifosi domenica 9 marzo alle 15 allo “Zaccheria” contro il Sorrento. I campani, nella scorsa giornata, hanno pareggiato 1-1 contro il Benevento al “Vigorito”. I rossoneri dovranno ottenere i tre punti per rimanere in corsa per la qualificazione ai play-off.

Cerignola contro il Picerno per avvicinarsi alla Serie B

Sfida delicata per il Cerignola, impegnato al “Curcio” contro il Picerno, che nell’ultima giornata ha pareggiato 2-2 contro il Potenza al “Viviani”. Per i pugliesi sarà una gara fondamentale: un successo li avvicinerebbe sempre di più alla promozione in Serie B.

Un turno cruciale per le squadre pugliesi, chiamate a dare il massimo per inseguire i propri obiettivi tra promozione, play-off e salvezza.