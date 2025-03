Serie C, il Foggia cade allo “Zaccheria”: la Cavese vince 1-0

- Sconfitta interna per il, che perde 0-1 contro laallo stadionella trentaduesima giornata del girone C di

Il match si sblocca già al 9’ del primo tempo: la Cavese passa in vantaggio grazie a Verde, che insacca con un preciso tocco di destro. Il Foggia prova a reagire immediatamente e al 13’ Emmausso va vicino al pareggio con un’occasione pericolosa. Tre minuti dopo, al 16’, è Orlando per i rossoneri a sfiorare la rete. I campani non restano a guardare e al 26’ Chiricò sfiora il raddoppio.

Nella ripresa il copione non cambia: al 10’ è ancora la Cavese pericolosa con Vigliotti, che per poco non riesce a chiudere il match. Il Foggia risponde al 16’ con una grande occasione per Touho, che non trova la via del gol. Al 30’ ancora Vigliotti protagonista, ma il suo colpo di testa non inquadra la porta. Due minuti dopo, al 32’, il Foggia spreca un’altra ghiotta occasione con Borgognone e al 33’ Salines manca clamorosamente il bersaglio da posizione favorevole.

Al triplice fischio, il Foggia resta al quindicesimo posto in classifica con 30 punti, in piena zona calda, mentre la Cavese sale a quota 35 punti, raggiungendo la Juventus Next Gen al decimo posto e consolidando la sua posizione in chiave playoff.

Per i rossoneri si fa sempre più urgente la necessità di tornare alla vittoria per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona playout.