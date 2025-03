Serie C: l'attaccante Sabbatani dell'Altamura di nuovo disponibile dopo l'infortunio

Nella sua carriera ha giocato nel Ravenna, nel Fossatone, nel Russi, nell’ Imolese Under 19 e nelle giovanili dell’ Imolese. Sabbatani non giocherà sabato 29 marzo alle 15 contro il Messina al “San Filippo” nella trentaquattresima giornata ma potrebbe rientrare nella squadra pugliese sabato 5 aprile alle 15 contro il Picerno al “D’ Angelo” nella trentacinquesima giornata.





Il suo rientro sarà importante per l’ allenatore Daniele Di Donato e per l’ attacco dei pugliesi. L’ Altamura dovrà vincere a Messina e in casa contro il Picerno per avvicinarsi alla salvezza.

- Nel girone C di Serie C l’attaccante Antonio Sabbatani dell’Altamura è di nuovo disponibile dopo l’infortunio. Il calciatore si era rotto il legamento crociato del ginocchio il 12 ottobre 2024 nella partita persa il 12 ottobre 2024 contro il Catania al “Massimino-Cibali” nella nona giornata di andata. In questo campionato Sabbatani ha disputato 6 partite con l’ Altamura.