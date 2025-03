SuperEnalotto: in Puglia centrati due “5” da 58mila euro

ROMA - Puglia protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 15 marzo, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 29.074,91 euro l’uno: il primo a Peschici, in provincia di Foggia, presso l’Edicola Millecose in Corso Umberto, 4, l’altro a Sannicandro di Bari, in provincia di Bari, nel Bar San Valentino in via G. Mondelli, 16.L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 18 marzo è di 87,4 milioni di euro.