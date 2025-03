Roberto Benigni su Rai 1 con lo spettacolo ''Il Sogno''

Il premio Oscar® Roberto Benigni torna in prima serata con un nuovo spettacolo dal titolo Il Sogno, che andrà in onda in diretta su Rai 1 mercoledì 19 marzo alle ore 21.30.

A dieci anni di distanza dal successo di “I dieci comandamenti”, l’artista toscano, noto per la sua capacità di unire comicità, poesia e profondità, torna con uno spettacolo inedito ricco di emozioni e spunti di riflessioni.

“Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento – ha dichiarato Roberto Benigni – Nel corso dello spettacolo si parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme”.

L’appuntamento è per mercoledì 19 marzo alle ore 21.30 in diretta su Rai 1 e in Eurovisione, in contemporanea su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay.

Inoltre, Rai Pubblica Utilità per favorire una maggiore inclusione provvederà a:

- sottotitolare in diretta su Rai 1 e su RaiPlay a partire dal giorno seguente;

- sarà integralmente tradotto in LIS e sottotitolato su un canale dedicato di RaiPlay;

- audio descritto in diretta sul Canale Rai 1 e in streaming su RaiPlay.





Testi di Roberto Benigni e Michele Ballerin

Scritto con Stefano Andreoli

Musiche: Nicola Piovani

Scenografia: Chiara Castelli

Direttore della fotografia: Massimo Pascucci

Direttore di produzione Rai: Pasqualino Gerlando

Capoprogetto Rai: Silvia Levato

Produzione esecutiva: A1 Pictures

Organizzazione generale: Lucio e Niccolò Presta

Regia: Stefano Vicario