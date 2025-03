Taranto, il Teatro Orfeo presenta 'Riscoprire il Cambiamento e la Rinascita' con Antonino Tamburello

Benessere e salute mentale sul palco con il popolare professore, psichiatra e psicoterapeuta





TARANTO - Domani, martedì 1 aprile, alle ore 21:00, il Teatro Orfeo ospiterà uno spettacolo unico nel suo genere che porterà il pubblico alla scoperta di un tema di fondamentale importanza: il benessere e la salute mentale. L’evento avrà come protagonista Antonino Tamburello, professore, psichiatra e psicoterapeuta, da sempre impegnato in tematiche legate al miglioramento del benessere psicologico e alla resilienza umana, diventato popolare anche per il meme: "Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo".





In un mondo sempre più segnato da sfide quotidiane e da una crescente tossicità sociale, la capacità di adattarsi, di crescere e di trovare risorse interiori diventa sempre più cruciale. Il professor Tamburello guiderà il pubblico in un viaggio di riflessione sul modo in cui le difficoltà della vita, lungi dall’essere ostacoli insuperabili, possano trasformarsi in occasioni per sviluppare una mente nuova e più forte.





Lo spettacolo, basato su storie e aneddoti reali, ha come obiettivo l’esplorazione di quel "tesoro nascosto" che ciascuno di noi custodisce dentro di sé: le risorse interiori. Attraverso il racconto e la condivisione di esperienze, verranno esplorati i meccanismi della resilienza, della determinazione e della creatività, che ci permettono di affrontare le avversità e di rinascere, cambiando noi stessi in meglio.





Un messaggio di speranza e rinascita, per un evento che non solo arricchirà il pubblico dal punto di vista emotivo, ma offrirà anche spunti per una riflessione profonda sulla nostra capacità di affrontare le sfide della vita con forza e positività.





Lo spettacolo è un fuori abbonamento della stagione 2024/2025 del Teatro Orfeo.





Informazioni e biglietti:

Teatro Orfeo – 0994533590 / 3290779521