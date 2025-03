Teatro Rossini di Gioia del Colle: “BESTIA DA STILE” – Un viaggio tra mito e contemporaneità

BARI - La stagione 2024/2025 del Teatro Rossini di Gioia del Colle in collaborazione con Puglia Culture propone un evento teatrale di grande impatto, “Bestia da Stile”, uno spettacolo che si annuncia come un esperimento di teatro totale. Un’opera che si muove tra miti e attualità, storia e poesia, vita e memoria, portando in scena il dramma di un dissidente che ha segnato la storia della Primavera di Praga.

Sinossi dello spettacolo

Come suggerisce Carmelo Alberti, “Bestia da Stile” è un’opera teatrale che naviga tra più coordinate narrative: mito e contemporaneità, soggettività e populismo. Al centro della scena, la figura di Jan Palach, il giovane studente di filosofia cecoslovacco che il 16 gennaio 1969 si diede fuoco nella piazza San Venceslao di Praga, in protesta contro l'invasione sovietica che aveva posto fine alla riforma della Primavera di Praga. Un atto estremo che, a distanza di anni, continua a echeggiare come simbolo di resistenza.

In scena, il suono diventa protagonista e guida. Le parole, i ricordi, le memorie e le storie si intrecciano in una composizione sonora che diventa l'essenza stessa della performance. Le parole di Pier Paolo Pasolini, con la loro potenza evocativa, fungono da colonna sonora di un'esperienza che si immerge nelle profondità della guerra, della natura, della rivoluzione e della libertà.

L'opera non è solo un viaggio nella storia e nella memoria di un ideale, ma una riflessione profonda contro la perdita di significato esistenziale, una battaglia contro il consumismo capitalista che ha invaso il nostro presente. Lo spettacolo si inserisce in un contesto teatrale che fonde tradizione e innovazione, simile a una tragedia greca moderna che abbraccia la lotta per la libertà.

Dettagli dello spettacolo

La direzione artistica di Bestia da Stile coinvolge un team di artisti di grande valore:

Canto della Parola : Pier Paolo Pasolini

: Pier Paolo Pasolini Canto del Popolo : Emilia Brescia, Giovanni Di Lonardo, Rossella Giugliano, Federico Gobbi, Iula Marzulli, Domenico Piscopo, Ilaria Ricci, Maurizio Sarni

: Emilia Brescia, Giovanni Di Lonardo, Rossella Giugliano, Federico Gobbi, Iula Marzulli, Domenico Piscopo, Ilaria Ricci, Maurizio Sarni Canto delle Vesti : Silvia Cramarossa

: Silvia Cramarossa Mascheratopia : Federico Gobbi

: Federico Gobbi Disegno Luci : Roberto De Bellis

: Roberto De Bellis Canto della Messa in Scena : Andrea Cramarossa

: Andrea Cramarossa Casa Madre : Teatro delle Bambole

: Teatro delle Bambole Progetto di ricerca : Nella Terra di Mezzo – IV approdo. Le parole di Pasolini

: Nella Terra di Mezzo – IV approdo. Le parole di Pasolini Collaborazione: OTSE - Officine Theatrikés Salento Ellàda

Biglietti e informazioni

Per assistere a questo affascinante viaggio teatrale, è possibile acquistare i biglietti su Vivaticket al link:

Acquista Biglietti

Per ulteriori informazioni, contattare:

Cellulare : 347 3003359

: 347 3003359 Email: info@teatrodellebambole.it

Non perdere l'occasione di assistere a "Bestia da Stile", un evento teatrale che sfida le convenzioni e ci invita a riflettere sulla storia, sulla libertà e sul nostro ruolo nel presente.

Venerdì 28 marzo 2025 – ore 21.00

Gioia del Colle (BA) – Teatro Rossini

#TeatroRossini #BestiaDaStile #TeatroContemporaneo #GioiaDelColle #PierPaoloPasolini #PNRR #Cultura #TeatroPuglia