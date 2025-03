Triggiano, ritrovato un 30enne scomparso: era ferito e sanguinante in campagna

TRIGGIANO - Un 30enne, allontanatosi dalla propria abitazione nella giornata di ieri, è stato ritrovato dai Carabinieri in una zona isolata alle spalle del centro commerciale Bariblu, nelle vicinanze del torrente Lamie, in aperta campagna.

Dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari, i militari si sono immediatamente attivati per le ricerche, riuscendo a localizzare l’uomo poche ore dopo. Il 30enne è stato trovato in gravi condizioni, ferito e sanguinante in diverse parti del corpo. Per fermare l’emorragia, sono stati utilizzati lacci di corda improvvisati, prima che sul posto intervenissero i soccorsi.

Il personale del 118 è arrivato prontamente, stabilizzando il ferito e trasportandolo d’urgenza al Policlinico di Bari in codice rosso. Le sue condizioni sono ancora monitorate, ma il pronto intervento dei soccorsi ha permesso di evitarne il peggioramento.

Le indagini sulla vicenda sono state affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e le circostanze che hanno portato il giovane a trovarsi in una zona così isolata e in queste gravi condizioni di salute.