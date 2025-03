Putignano: le Zanniere presentano la Grotta di San Michele al Polo Liceale

PUTIGNANO - Continuano le azioni di promozione della Chiesa della Grotta di San Michele in Monte Laureto al censimento “I Luoghi del Cuore” del FAI a cura del Comitato cittadino. Attualmente il bene conta più di 3000 firme ma il Comitato continua a raccogliere voti con una presenza costante e attiva sul territorio, anche nel corso della 631ª edizione del Carnevale di Putignano.Sabato mattina, invece, il Comitato insieme alla Delegata Scuola della Delegazione FAI Trulli e Grotte Rosanna Palazzo si sono recati presso il Polo Liceale “Majorana- Laterza” di Putignano per illustrare alle classi amiche FAI la candidatura della grotta al censimento Luoghi del Cuore. Dopo un breve racconto sull’importanza degli aspetti storici e artistici della grotta, i volontari hanno condiviso la scena con speciali ospiti del tutto inaspettate: “I Zannier”.Propagginanti, donne, sovversive nell’animo, putignanesi nel sangue, le zanniere hanno sposato la promozione di San Michele in Monte Laureto accompagnando i membri del Comitato e cantando per i liceali putignanesi uno stornello che invitasse al Voto. Una presenza, la loro, premiata con una pergamena ricordo da parte della coordinatrice del Comitato e Vice Presidente della Delegazione Rossella Martino.È possibile sostenere San Michele in Monte Laureto al censimento Luoghi del Cuore votando online al link oppure fisicamente presso l’Ufficio URP, la Biblioteca Comunale, il Museo Civico “Romanazzi-Carducci”, il Centro Anziani “Margherita Pusterla”, nelle parrocchie di Putignano e nelle attività aderenti all’iniziativa. Per chi volesse unirsi al Comitato SMMOL nella promozione della candidatura può contattarlo alla mail: sanmicheleinmontelaureto@gmail.com.