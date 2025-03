Tsitsipas trionfa a Dubai: primo titolo ATP 500 in carriera

Instagram

FRANCESCO LOIACONO - Stefanos Tsitsipas si aggiudica il torneo ATP 500 di Dubai, disputato sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. Il tennista greco ha sconfitto in finale il canadese Felix Auger-Aliassime con un netto 6-3, 6-3 in un’ora e 28 minuti, conquistando così il dodicesimo titolo della sua carriera.

Nel primo set, Tsitsipas ha messo in mostra un servizio preciso e incisivo, che gli ha permesso di prevalere senza troppe difficoltà sul suo avversario. Il secondo set è stato più equilibrato fino al 3-3, ma il greco ha saputo fare la differenza grazie al suo rovescio e ai veloci colpi da fondo campo, chiudendo il match con autorità. Questo successo ha un sapore speciale per Tsitsipas, in quanto rappresenta il suo primo titolo in un torneo ATP 500 dopo aver perso ben undici finali.

L’ultimo trofeo vinto dal tennista greco risaliva al Masters 1000 di Montecarlo nel 2024, rendendo questa vittoria ancora più significativa per la sua carriera.

Nel torneo di doppio, invece, il titolo è andato alla coppia formata dall’indiano Yuki Bhambri e dall’australiano Alexei Popyrin. I due hanno trionfato in finale con il punteggio di 3-6, 7-6, 10-8 contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, dopo un match combattuto e ricco di emozioni.