Valentina Grassitelli: dalla Puglia alla Croazia, fino a Sanremo per massaggiare i Vip al Festival dei Sogni

BARI - Valentina Grassitelli, imprenditrice e massaggiatrice italo-croata originaria di Andria, ha vissuto un'esperienza unica e indimenticabile al Festival dei Sogni, evento ideato e diretto dal Maestro Stefano Serra, che ha avuto luogo presso la Somnia Aura Spa del Grand Hotel Des Anglais, a Sanremo. Un’occasione prestigiosa che ha visto la partecipazione di esperti e professionisti provenienti da tutto il mondo del benessere e dell'eccellenza, in un contesto di altissimo livello.Durante l'intera settimana del Festival, Valentina ha portato avanti la sua attività con passione e dedizione, offrendo trattamenti di benessere a numerosi artisti, personaggi del mondo dello spettacolo e giornalisti. Tra le esperienze più memorabili, Valentina ricorderà sicuramente il momento in cui ha avuto l'onore di massaggiare Fabrizio Bonanno, ballerino del corpo di ballo di Mahmood, poche ore prima della sua straordinaria esibizione sul palco del Festival di Sanremo. Un incontro speciale che ha arricchito ulteriormente questa esperienza unica e che ha permesso a Valentina di vivere in prima persona la magia di uno degli eventi più importanti della musica italiana.“Voglio ringraziare di cuore Stefano Serra per avermi scelto per questa straordinaria esperienza. È un onore far parte di un progetto così ambizioso e di avere l'opportunità di lavorare in un contesto di tale prestigio. Un ringraziamento speciale va anche alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto e incoraggiato in ogni passo di questo percorso, e alla mia città, Andria, che mi ha dato le radici e la forza per crescere. Non posso dimenticare la Croazia, che mi ha accolto con calore e dove ho potuto realizzare il mio sogno, creando uno spazio di benessere che oggi è il cuore della mia attività.”Guardando al futuro, Valentina annuncia con entusiasmo che sono in programma molti progetti che vedranno l'unione delle sue due terre, l'Italia e la Croazia. Iniziative che porteranno il meglio di entrambe le culture, fondendo tradizioni e innovazioni nel mondo del benessere.L’esperienza vissuta a Sanremo segna un nuovo capitolo nella carriera di Valentina Grassitelli, che continua a crescere e a offrire il meglio di sé nel panorama internazionale del benessere.