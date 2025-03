Meloni e Trump in contatto: vertice cruciale a Londra tra Ue e Zelensky

LONDRA - La presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha avuto un colloquio con Donald Trump, in un momento chiave per le relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti. Il dialogo si inserisce nel contesto del vertice che si terrà oggi a Londra, dove i leader europei incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per discutere della crisi in corso e delle future strategie di cooperazione.

Nel frattempo, Zelensky ha avuto ieri un incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer, che ha ribadito il sostegno del Regno Unito all’Ucraina. "Ha il pieno appoggio del Regno Unito e noi resteremo con voi e l'Ucraina finché sarà necessario", ha dichiarato il premier britannico. Londra ha inoltre annunciato un nuovo maxi-prestito da 2,36 miliardi di sterline a sostegno di Kiev.

Nonostante il clima di tensione nei negoziati internazionali, Zelensky ha sottolineato che "a dispetto del dialogo duro, gli Stati Uniti restano un partner strategico per l'Ucraina". Oggi il presidente ucraino sarà ricevuto da re Carlo III, segnando un ulteriore momento chiave della sua visita nel Regno Unito.

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha intensificato i contatti, parlando con sia con Trump che con Zelensky nel tentativo di rafforzare la posizione dell’Europa. Tuttavia, all'interno dell'Unione Europea persistono divisioni: il premier ungherese Viktor Orban ha chiesto apertamente che Bruxelles segua la linea di Washington e avvii colloqui di pace con Mosca.

Dagli Stati Uniti giunge intanto una minaccia preoccupante: Washington potrebbe interrompere completamente gli aiuti diretti e indiretti all'Ucraina. Una posizione che ha trovato il plauso di Mosca, con il Cremlino che ha definito la visita di Zelensky "un completo fallimento".