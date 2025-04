80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, la Repubblica Ceca celebra a Bari un legame di memoria e cooperazione con la Puglia

L’evento organizzato dal Consolato Onorario della Repubblica Ceca in Puglia ha visto la partecipazione dell’Ambasciatore Jan Kohout, del Centro Ceco di Roma e di numerosi relatori di rilievo internazionale, con il coinvolgimento di studenti, istituzioni e autorità per celebrare il legame tra Puglia e Repubblica Ceca e trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria.





BARI - Si è tenuto il 14 aprile, presso l’Archivio di Stato di Bari, un evento storico-culturale in occasione in occasione dell’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, promossa dall’Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia, dal Centro Ceco di Roma, dal Consolato Onorario della Repubblica Ceca in Puglia, dal Ministero della Cultura e dal Military History Institute di Praga.





Un evento di grande spessore storico e simbolico che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e accademici italiani e cechi, a testimonianza del profondo legame culturale e umano che unisce da decenni la Puglia e la Repubblica Ceca, organizzato dal Console Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia, Delegato del Corpo Consolare per la provincia di Foggia e per la Bat, Cav. Uff. Riccardo Di Matteo.





Presenti all’evento l’Ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia, S.E. Jan Kohout, la cui presenza ha conferito particolare lustro e prestigio all’iniziativa, in virtù del suo ruolo diplomatico e del valore simbolico che la sua partecipazione ha assunto nel rinsaldare i rapporti tra la Repubblica Ceca e la Puglia, e il Direttore del Centro Ceco di Roma, Robert Mikoláš.





Tra i relatori di rilievo internazionale Jiří Plachý, Zdeněk Špitálník, Tomáš Jakl, Jindřich Marek, Prokop Tomek e Jiří Rajlich, che hanno approfondito il tema delle operazioni speciali cecoslovacche partite dall’Italia tra il 1944 e il 1945, condotte con l’ausilio dell’SOE britannico: missioni di sabotaggio, collegamento e spionaggio compiute da paracadutisti operativi dietro le linee nemiche, molti dei quali partiti da basi pugliesi.





Ci sono stati i saluti del Prof. Nicola Grasso, Assessore alla Legalità del Comune di Bari, di Adriano Buzzanca, Direttore dell’Archivio di Stato, del Sen. Manfredi Potenti, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare "Sentieri della Memoria", e dell’On. Gianmauro Dell’Olio, Deputato della Repubblica.





Presenti anche gli studenti del Liceo "De Nittis – Pascali" di Bari, accompagnati dai loro docenti. La loro partecipazione ha aggiunto un valore significativo all’iniziativa, testimoniando l’importanza di trasmettere alle giovani generazioni la memoria storica come strumento di consapevolezza e cittadinanza attiva. Il confronto diretto con documenti e testimonianze del passato ha offerto ai ragazzi un’occasione concreta per comprendere quanto la storia sia viva e quanto sia fondamentale ricordare per costruire un futuro migliore.





«Questa mostra – ha dichiarato il Console Onorario Riccardo Di Matteo – rappresenta un ponte tra memoria e futuro. Celebrare l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale significa rinnovare il nostro impegno per la pace, la cooperazione tra i popoli e i valori condivisi dell’Unione Europea. La Puglia e la Repubblica Ceca, attraverso un dialogo sempre più intenso sul piano culturale e istituzionale, rafforzano ogni giorno un legame fondato sulla storia comune, sul rispetto reciproco e su nuove prospettive di sviluppo. È un onore contribuire a costruire occasioni come questa, capaci di alimentare la memoria collettiva e rinsaldare relazioni durature».





A fare eco, l’intervento dell’Ambasciatore Jan Kohout: «Per la Repubblica Ceca, la Puglia non è solo una terra di turismo, ma un luogo simbolico della memoria, un crocevia di esperienze umane, militari e culturali che risalgono agli anni tragici della guerra. Ricordare cosa è accaduto 80 anni fa significa non solo onorare il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà, ma anche costruire un futuro fondato sulla consapevolezza storica, sull’amicizia e sulla collaborazione internazionale. La nostra presenza oggi qui a Bari testimonia la volontà di proseguire su questa strada, con spirito di apertura e rispetto reciproco».





Successivamente, si è svolta una visita-inaugurazione della mostra allestita presso l’Archivio di Stato, seguita da un momento di riflessione e condivisione, nel quale è emerso forte il messaggio di pace, dialogo e memoria attiva. La mostra resterà aperta al pubblico nei prossimi giorni, con l’obiettivo di coinvolgere scuole, istituzioni e cittadini in un percorso di approfondimento storico e valoriale.