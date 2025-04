A Bari l’incontro di AETB – Associazione Extralberghiero Confcommercio dal titolo 'La fiscalità delle locazioni turistiche brevi non imprenditoriali – Aspetti dichiarativi e pianificazione fiscale'

Un incontro tecnico organizzato da AETB – Associazione Extralberghiero Confcommercio Bari-Bat, rivolto ai gestori di locazioni turistiche brevi per fare chiarezza su obblighi fiscali, dichiarazioni e opportunità di pianificazione, a cura del Dott. Fedele Boccuzzi





BARI - Si terrà lunedì 28 aprile alle ore 15.00, presso la sede di Confcommercio Bari in Via Amendola 172/C K1 – Piano 6, l’incontro formativo dal titolo: «La fiscalità delle locazioni turistiche brevi non imprenditoriali – Aspetti dichiarativi e pianificazione fiscale», a cura del Dott. Fedele Boccuzzi, commercialista e revisore degli enti locali, nonché componente del Consiglio Direttivo dell’UGDCEC di Bari.





Un appuntamento pensato per offrire chiarimenti operativi e strategie di pianificazione fiscale ai proprietari che gestiscono locazioni brevi in forma non imprenditoriale, un settore in costante crescita che ha bisogno di regole chiare, consapevolezza fiscale e supporto tecnico.





L’incontro affronterà tematiche cruciali come:

- il regime fiscale applicabile alle locazioni brevi non imprenditoriali;

- gli obblighi dichiarativi;

- la corretta distinzione tra attività occasionale e imprenditoriale;

- suggerimenti pratici per ottimizzare la pianificazione fiscale.





Porterà i saluti Vito D’Ingeo, Presidente di Confcommercio Bari-Bat.





Presenterà l’incontro Giovanna Castrovilli, Presidente AETB – Associazione Extralberghiero Confcommercio Bari-Bat.





«Oggi più che mai è necessario fare chiarezza su un tema che coinvolge migliaia di piccoli proprietari e gestori di locazioni turistiche» spiega Giovanna Castrovilli, che sottolinea come «La normativa fiscale può apparire complessa e in continua evoluzione, per questo come AETB vogliamo offrire strumenti concreti, autorevoli e aggiornati per orientarsi con consapevolezza». Fa presente Castrovilli «Questo incontro è solo una delle tante iniziative formative che stiamo promuovendo per elevare la qualità del comparto extralberghiero e rafforzarne la sostenibilità, anche dal punto di vista amministrativo e fiscale».