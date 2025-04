Ostuni, dal 25 al 27 aprile in Villa Comunale torna 'Hortus Ostuni'

OSTUNI (BR) - Hortus Ostuni sarà aperto al pubblico venerdì 25 dalle 15:00 alle 20:00 e sabato 26 e domenica 27 dalle 9:00 alle 20:00 con ingresso gratuito. - Hortus Ostuni sarà aperto al pubblico venerdì 25 dalle 15:00 alle 20:00 e sabato 26 e domenica 27 dalle 9:00 alle 20:00 con ingresso gratuito.





Tutto pronto nella Città Bianca per l’undicesima edizione primaverile di Hortus Ostuni in programma da venerdì 25 a domenica 27 aprile all’interno della Villa Comunale "Sandro Pertini".





Anche quest’anno sarà un’occasione unica per ammirare e vivere il verde in tutte le sue forme, grazie anche alla presenza di oltre 50 espositori specializzati provenienti da tutta Italia. Media partner Gardenia, la storica e più importante rivista di settore in Italia.





L’evento è stato presentato presso il Municipio di Ostuni (Salone dei Sindaci) alla presenza del sindaco di Ostuni Angelo Pomes; dell’assessore alle Attività produttive e Agricoltura Laura Greco; dell’assessore al Turismo, Niki Maffei; dell’assessore all’Ambiente del Comune Giuseppe Tanzarella; del presidente del Gal Alto Salento, Bonaventura Cucci e del vicepresidente di Puglia Hortus Alma Sammarco. Il presidente di Puglia Hortus Pierangelo Argentieri impegnato in viaggio istituzionale in Giappone, ha fatto pervenire un video (che allegheremo nel prossimo post) con il quale annuncia la messa a dimora nella Villa Comunale di Ostuni (nella prossima Edizione autunnale di Hortus Ostuni) di un albero di giuggiolo nato da un seme scampato alla catastrofe nucleare di Hiroshima.





"Tra i temi che saranno trattati va certamente segnalata l’apiflora, con un progetto innovativo che nasce nel Salento; l’archeologia arborea, con i percorsi per la salvaguardia dei frutti antichi e l’ecologia del cambiamento, con tutte le buone pratiche" spiega Pierangelo Argentieri presidente di Puglia Hortus, Associazione di Promozione sociale, organizzatrice dell’evento. E aggiunge: "Insieme a tutti gli attori del territorio ci saranno inoltre focus specifici su biodiversità, agricoltura sostenibile, riforestazione e sul futuro delle specie animali autoctone".





Come ospiti, arriveranno a Ostuni la ricercatrice Isabella dalla Ragione, esperta nel ridare vita alle varietà date per estinte e unica italiana scelta dal regista premio Oscar Yung Chang per il suo film "The Fruit Hunter". Nella "Città bianca" per questa tre giorni anche l’attivista e scrittore Rossano Ercolini, direttore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori (LU), che si occupa attivamente di gestione dei rifiuti da più di 40 anni in America, Canada, Brasile e Filippine.





"Hortus è ormai parte della nostra identità – ha spiegato il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes -. Un evento atteso, che ad ogni edizione riesce a trasformare la Villa Comunale in un’oasi di bellezza, incontro e condivisione. È una celebrazione della vita verde, che coinvolge tutta la nostra comunità, unendo appassionati, famiglie, operatori e associazioni in un grande racconto collettivo dedicato alla natura, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio".





Come da tradizione, il sabato e la domenica, ci saranno tanti laboratori, incontri e presentazione di libri con la partecipazione di fondazioni, parchi naturali, università e scuole secondarie. Per lo scambio delle talee, un gruppo di appassionati di giardinaggio, metterà a disposizione dei visitatori piccole piante, talee, semi, bulbi e fornendo consigli sul benessere delle piante.





Hortus Ostuni sarà aperto al pubblico venerdì 25 dalle 15:00 alle 20:00 e sabato 26 e domenica 27 dalle 9:00 alle 20:00 con ingresso gratuito.