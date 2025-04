A Bari un incontro su "Mafie e Tecnologia: le nuove frontiere della criminalità organizzata"

BARI – Ilospiterà un evento di grande rilevanza sociale e culturale, organizzato dain collaborazione con l'associazione studentesca. L'incontro, intitolato, si terrà ilalle orepresso lodel Politecnico.

Un tema di forte attualità

L'incontro affronterà una delle sfide più urgenti e complesse del nostro tempo: l'evoluzione delle mafie nell'era digitale. La criminalità organizzata si sta adattando alle nuove tecnologie, sfruttando strumenti come l'intelligenza artificiale, le criptovalute e le nuove forme di cybercrime per perpetrare attività illecite e sfuggire al controllo delle autorità.

Il dibattito sarà un'opportunità unica per confrontarsi su un tema di rilevanza nazionale e internazionale, coinvolgendo esperti e istituzioni in un dialogo aperto e costruttivo.

Gli interventi

L'incontro vedrà la partecipazione di relatori di spicco, tra cui:

On. Mauro D’Attis , Vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia .

Dott. Nicola Alessandro Buono , Vice Questore della Polizia di Stato .

Dott. Costantino Tosto , Ispettore della Polizia di Stato .

Marika Cascitelli, Associata de "I Ragazzi di Via D’Amelio".

Saluti istituzionali

L'evento inizierà con i saluti delle autorità presenti, tra cui:

Prof. Ing. Francesco Cupertino , Magnifico Rettore del Politecnico di Bari .

Francesco Mancini, Responsabile di Studenti Per le Libertà.

Un incontro aperto alla cittadinanza

L'evento è aperto a tutta la cittadinanza, con l'intento di sensibilizzare e stimolare una riflessione condivisa sulle implicazioni della digitalizzazione nel mondo delle organizzazioni mafiose. La partecipazione di accademici, rappresentanti delle forze dell'ordine e membri della società civile sarà fondamentale per tracciare nuovi percorsi di prevenzione e contrasto alle mafie nel contesto dell'innovazione tecnologica.

Un'occasione imperdibile per comprendere come la tecnologia stia cambiando il volto della criminalità organizzata e per approfondire il ruolo che ciascuno di noi può giocare nel contrastare questi fenomeni.

Non perdere l'opportunità di partecipare a un evento che promette di essere cruciale per l'analisi di un tema fondamentale della nostra società. L'appuntamento è il 5 maggio alle 17:00, presso lo Spazio Oplà del Politecnico di Bari.