A Barletta la XII edizione di “Azioni in Danza” – Dal 6 al 18 maggio la danza contemporanea protagonista alla Chiesa di Sant’Antonio

BARLETTA – Torna a Barletta l’appuntamento con la danza contemporanea: dal, laospiterà la, uno degli eventi più attesi nel panorama culturale pugliese. La rassegna, curata da, è promossa dale realizzata da, in collaborazione con ile l’

Un festival tra connessioni e solitudini

L’edizione 2025 ruota attorno al tema “Rituale – Connessione e Solitudine”, che invita artisti e pubblico a esplorare le relazioni umane nel mondo contemporaneo, sospese tra fisicità e digitale, attraverso l’espressione potente del corpo in movimento.

Un programma ricco e multidisciplinare

In programma 12 spettacoli di compagnie italiane e internazionali, 2 lecture gratuite, 2 workshop condotti da Olimpia Fortuni, 2 eventi speciali fuori abbonamento e una performance teatrale pensata per ragazzi e famiglie.

Tra i protagonisti più attesi sul palco:

6 maggio : Roberto Castello (ALDES) – Il sesso degli angeli

9 maggio : Mauro Astolfi e Spellbound – A Better Place

10 maggio : Francesca Santamaria (CodedUomo) – Good Vibes Only e Olimpia Fortuni (Sosta Palmizi) – Fine

11 maggio : Luna Cenere – Mercurio

13 maggio : Collettivo KRASS – Sonora

15 maggio : Stefania Tansini (Nanou) – L’ombelico dei limbi

16 maggio : Adriano Bolognino (Körper) – Gli amanti

17 maggio: Mariangela Di Santo (B-ped) – Klore

A chiudere il festival, il 18 maggio, lo spettacolo per bambini e famiglie “PerAria”, coproduzione tra Sosta Palmizi e I Nuovi Scalzi: un viaggio sensoriale tra suoni, parole e corpi pensato per risvegliare la meraviglia.

Approfondimenti e formazione

Non solo spettacoli, ma anche momenti di approfondimento culturale. Il 8 maggio, la lecture di Michela Laporta esplorerà la contaminazione tra arti visive e danza, mentre il 14 maggio, Francesca Beatrice Vista racconterà la storia e la filosofia della danza contemporanea dagli anni ’50 agli ’80.

Un progetto nato per diffondere la danza d’autore

Nato nel 2011, il Festival “Azioni in Danza” è cresciuto nel tempo fino a diventare un punto di riferimento nazionale per la danza contemporanea. La direzione artistica di Stefania D’Onofrio – diplomata in Teatrodanza alla Scuola “Paolo Grassi” di Milano – ha saputo trasformare il festival in un laboratorio creativo capace di avvicinare il pubblico alla danza anche attraverso esperienze in luoghi non convenzionali.

Per il programma completo, le schede artistiche e materiali fotografici, è possibile consultare il link:

📎 Drive – Azioni in Danza 2025

📍 Info e aggiornamenti:

👉 www.pugliaculture.it/rassegna/festival-azioni-in-danza-2025-xii-edizione

Un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere dalla forza espressiva del movimento e per riscoprire, attraverso la danza, nuovi rituali di connessione.