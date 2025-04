A Putignano chiude “Transizioni” con l’analisi del racconto dei media

PUTIGNANO - Venerdì 11 aprile alle 17.30 nella Sala Consiliare del Comune di Putignano si terrà il terzo e ultimo appuntamento di “Transizioni – La scienza in Tribunale”, iniziativa ideata dall’avvocato Michele Ficco, insieme ai colleghi Claudia Sportelli, Monica Di Monte e Giovanni Carlo Angelini De Miccolis, con la partecipazione dell’associazione degli Avvocati del Tribunale di Putignano e l’organizzazione di Rosario Sportelli.L’ incontro dal titolo “L’accertamento dei danni da vaccino e le tutele previste dall’ordinamento. Il racconto dei media” metterà in evidenza il ruolo che hanno avuto giornali, televisioni, radio e web nell’informazione della pandemia e nel formare l’opinione pubblica.Tra i relatori del convegno ci saranno l’avvocato Raffaele Piemontese, vicepresidente della Giunta regionale con delega alla Sanità (in collegamento video); il dottor Valentino Lenoci, giudice della Suprema Corte di Cassazione; il professor Silvio Tafuri, ordinario alla Dipartimento interdisciplinare di medicina dell’Università di Bari; l’avvocato Guglielmo Starace, già presidente della Camera Penale di Bari; la dottoressa Antonietta Papa, medico legale e Ctu del Tribunale di Bari; Massimo Bianco, capo redattore Tg Norba.L’incontro sarà introdotto da Monica Di Monte, avvocato civilista del Foro di Bari, e dai saluti istituzionali del dott. Michele Vinella, sindaco del Comune di Putignano; avv. Salvatore D’Aluiso, presidente dell’Ordine degli avvocati di Bari; dottoressa Tiziana Gigantesco, giudice di Pace di Putignano; dottoressa Filomena Matera, presidente dell’Ordine degli assistenti sociali della Puglia.Prosecuzione della prima edizione svoltasi nel 2020 ad Alberobello e incentrata su temi di bioetica, il programma di quest’anno ha previsto una serie di incontri durante i quali accademici, medici legali, magistrati e giornalisti si sono confrontati sui temi che hanno generato enorme scalpore nel dibattito politico, come quello riguardante le responsabilità dei medici durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e le cure terapeutiche rivelatesi prive di fondamento scientifico, quali il metodo Di Bella e Stamina.: 080 403 9873: 17:30