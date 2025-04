A Putignano proseguono le riflessioni di “Transizioni – La scienza in Tribunale”

PUTIGNANO - Venerdì 4 aprile alle 17.30 nella Sala Consiliare del Comune di Putignano si terrà il secondo appuntamento di “Transizioni – La scienza in Tribunale”, iniziativa ideata dall’avvocato Michele Ficco, insieme ai colleghi Claudia Sportelli, Monica Di Monte e Giovanni Carlo Angelini De Miccolis, con la partecipazione dell’associazione degli Avvocati del Tribunale di Putignano e l’organizzazione di Rosario Sportelli.La tematica di questo nuovo appuntamento sarà “Incertezze scientifiche e accertamento della responsabilità medica; in particolare il caso Covid- 19”. L'ultima emergenza pandemica ha sollevato numerose questioni riguardo alla responsabilità medica, soprattutto in un contesto di incertezza scientifica. Durante quel tragico periodo, i medici hanno affrontato situazioni straordinarie, spesso senza linee guida consolidate, e ciò ha influenzato il modo in cui la responsabilità civile e penale è stata valutata.A trattare questa argomentazione saranno il senatore Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia; il dottor Gianluca Tarantino, giudice Terza Sezione Civile del Tribunale di Bari; Filippo Bottalico, professore associato dipartimento di Giurisprudenza Uniba; Nunzio Di Nunno, professore aggregato di Medicina legale presso l’Università del Salento; Giovanni Carlo Angelini De Miccolis, avvocato della Camera penale di Bari; dott.ssa Maricla Marrone, dirigente medico-legale del Policlinico Bari.L’incontro, che sarà moderato da Michele Longo, avvocato del Foro di Bari e sindaco di Alberobello nel periodo Covid-19, sarà introdotto da Claudia Sportelli, avvocato civilista del Foro di Bari e dai saluti istituzionali del dott. Michele Vinella, sindaco del Comune di Putignano; avv. Salvatore D’Aluiso, presidente dell’Ordine Avvocati Bari; dott. Filippo Anelli, presidente dell’Omceo di Bari; dott. Valter Cirillo, segretario dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia; dott.ssa Tiziana Gigantesco, giudice di pace di Putignano; Michele Ventrella, presidente Bcc di Putignano; Prosecuzione della prima edizione, svoltasi nel 2020 ad Alberobello e incentrata su temi di bioetica, il programma di quest’anno prevede una serie di incontri durante i quali accademici, medici legali, magistrati e giornalisti si confronteranno sui temi che hanno generato enorme scalpore nel dibattito pubblico, come quello riguardante i danni da vaccino e le cure terapeutiche rivelatesi prive di fondamento scientifico, quali il metodo Di Bella e Stamina.“In un’epoca di fake news e fatti alternativi, in cui le opinioni e le ideologie mettono in discussione le evidenze empiriche, il metodo scientifico rimane l’unico solido riferimento per approdare alla conoscenza obiettiva, anche nelle sedi giudiziarie – ha commentato Michele Ficco -. La seconda edizione della rassegna ‘Transizioni’ offre l’opportunità per riflettere insieme a magistrati, epidemiologi, medici legali, avvocati e giornalisti su alcuni aspetti allarmanti della nostra società e sui rischi di errori ed approssimazioni a cui sono esposti i Tribunali”.“Transizioni – La scienza in Tribunale” si chiuderà l’11 aprile 2025 con l’incontro dal titolo “L’accertamento medico-legale dei danni da vaccino e le tutele previste dall’ordinamento. Il racconto dei media”.: 080 4056283: 17:30