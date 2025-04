Addio a Val Kilmer: morto a 65 anni l’attore di Top Gun e The Doors

LOS ANGELES - L’attore americano Val Kilmer è morto all’età di 65 anni a Los Angeles. A renderlo noto è stata la sua famiglia, citata dal New York Times. Secondo quanto dichiarato dalla figlia Mercedes Kilmer, l’attore è deceduto a causa delle complicazioni di una polmonite.Nel 2014, a Kilmer era stato diagnosticato un cancro alla gola, da cui era riuscito a guarire dopo anni di cure e interventi. Nonostante la malattia avesse compromesso la sua voce, l’attore aveva continuato a lavorare nel cinema, anche grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale per riprodurre la sua voce, come accaduto nel sequel Top Gun: Maverick del 2022.Val Kilmer aveva iniziato la sua carriera come attore teatrale prima di conquistare il successo a metà degli anni Ottanta con ruoli in film di genere commedia come Top Secret! (1984) e Scuola di geni (1985). Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per il ruolo di Iceman nel cult Top Gun (1986) di Tony Scott, accanto a Tom Cruise.Tra le sue interpretazioni più celebri spicca quella di Jim Morrison in The Doors (1991) di Oliver Stone, in cui offrì una straordinaria performance nei panni del leggendario leader della band. Nel 1995 vestì il mantello di Bruce Wayne/Batman in Batman Forever, diretto da Joel Schumacher, prendendo il testimone da Michael Keaton nel ruolo dell’Uomo Pipistrello.Oltre a questi ruoli iconici, Kilmer ha preso parte a numerosi altri film di successo, tra cui Willow (1988), Heat - La sfida (1995) al fianco di Robert De Niro e Al Pacino, e Il Santo (1997).La sua scomparsa segna la fine di una carriera costellata di successi, in cui ha saputo spaziare tra generi diversi, lasciando un segno indelebile nel mondo del cinema.